Beşiktaş, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-2 yendi

İstanbul
4. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Fayzullayev'in sert şutunda, top üst direğe çarparak auta gitti.
13. dakikada Olaitan'ın pasıyla rakip kaleye sokulan Cerny'nin sol ayakla yaptığı plase vuruşta, top az farkla yandan dışarı çıktı.
24. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza yayının solunda önünde bulan Kemen'in sert şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu sağına gelen meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı.
36. dakikada Başakşehir öne geçti. Djalo'nun savunmadan çıkarken gönderdiği uzun pasta Duarte'nin kafayla karşıladığı top Selke'ye pas oldu. Penaltı noktası civarından seken meşin yuvarlağı Alman santrfor, şık bir dokunuşla ağlarla buluşturdu: 1-0
43. dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Savunmada Opoku'nun çıkarken yaptığı hata sonrasında rakibinden topu kapan Oh, süratle ceza sahasına girdi. Kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruş yapan Güney Koreli golcü oyuncu, meşin yuvarlağı direk dibinden ağlara gönderdi: 1-1
Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
48. dakikada Fayzullayev'in sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği pasta Shomurodov'un gelişine sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
51. dakikada Operi'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Fayzullayev'in arka direkte indirdiği topu altıpasın gerisinden Shomurodov tamamlamak istedi. Shomurodov'un sert şutunda, savunmada Djalo'ya çarpan meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.
55. dakikada Fayzullayev'in soldan kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Selke'nin kafa vuruşunda, kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı çizgi üzerinde ayaklarıyla çıkardı.
Beşiktaş, 58. dakikada öne geçti. Oh'un topuk pasıyla savunma arkasına sarkan Orkun Kökçü, sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktası hizasından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere gönderdi: 1-2
67. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan kale önüne gönderdiği ortaya iyi yükselen Shomurodov'un kafa vuruşunda, kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.
88. dakikada Başakşehir beraberliği buldu. Ceza sahası sol çaprazında Brnic'in kale önüne yaptığı ortaya savunmaya rağmen kafa vuruşunu yapan Bertuğ Yıldırım, topu kaleci Ersin Destanoğlu'nun sağından filelerle buluşturdu: 2-2
90+7. dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Ceza sahası sağ çaprazından Rashica'nın kale önüne yaptığı ortaya altıpas içinde sol ayak içiyle dokunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3
Beşiktaş, maçı 3-2 kazandı.
Beşiktaş, 3 puanı son dakikada aldı
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş, 3 puanı Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun attığı son dakika golüyle kurtardı.
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım oyuncularının bireysel hatalarıyla devre 1-1 sona ererken, Beşiktaş ikinci yarıda Orkun Kökçü'nün golüyle öne geçti.
88. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın golüyle skoru eşitleyen ev sahibi karşısında Mustafa Erhan Hekimoğlu ile 90+7. dakikada fileleri havalandıran Beşiktaş, haftayı 3 puanla kapatarak Avrupa hedefine bir adım daha yaklaştı.
Oh gollerine devam etti
Ara transfer döneminde Beşiktaş'a katılan Güney Koreli futbolcu Hyeon-gyu Oh, ikinci maçında da gol sevinci yaşadı.
Alanyaspor karşısında Beşiktaş'ın beraberlik golünü kaydeden Oh, 43. dakikada Opoku'nun hatasını değerlendirerek RAMS Başakşehir filelerini havalandırdı ve ikinci maçında ikinci gol sevincini yaşadı.
Transferi 4 Şubat tarihinde açıklanan Oh, 11 günde iki maça çıkarken iki müsabakada da rakip kalecileri mağlup etti. Oh, ayrıca 2005-2006 sezonunda forma giyen Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Ailton'dan sonra ilk iki maçında da gol atmayı başaran ilk oyuncu oldu.
Orkun Kökçü'den gollere devam
Beşiktaş'ın yıldız ismi Orkun Kökçü, ligde üst üste 4. gol sevincini yaşadı.
Sezonun ilk yarısında skor üretemediği gerekçesiyle eleştirilen siyah-beyazlı oyuncu, Eyüpspor maçıyla başladığı gol serisini Başakşehir deplasmanında da sürdürdü.
Orkun Kökçü, bu süreçte Eyüpspor ve Başakşehir maçlarının yanı sıra TÜMOSAN Konyaspor ve Alanyaspor müsabakalarında da rakip fileleri havalandırdı.
Beşiktaş'ta toplam 5 golü bulunan siyah-beyazlı oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Kocaelispor karşısında gol sevinci yaşadı.
El Bilal Toure sakatlandı
Beşiktaş'ta geçen hafta kart cezası nedeniyle görev yapamayan El Bilal Toure, RAMS Başakşehir maçını tamamlayamadı.
29. dakikada savunmanın arkasına atılan topa hareketlendikten sonra ceza sahasında sakatlık geçiren ve bir süre tedavisi saha içinde yapılan siyah-beyazlı oyuncu, 34. dakikada oyundan çıktı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlıktan 5 dakika sonra Beşiktaş yedek kulübesi önünde kendini yere bırakan El Bilal Toure'nin yerine Milot Rashica'yı oyuna sürdü.
Ligde 11 maçtır yenilmiyor
Beşiktaş, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.
Ligde son yenilgisini 11. haftada Fenerbahçe derbisinde yaşayan siyah-beyazlılar, son 11 müsabakada ise mağlup olmadı.
Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet ve 5 beraberlik yaşadı.
Bertuğ Yıldırım golü attı çıktı
RAMS Başakşehir'de beraberliği getiren golü 88. dakikada kaydeden Bertuğ Yıldırım, golün ardından oyuna devam edemedi.
Gol sırasında Salih Uçan'la çarpışan oyuncu, yüzüne aldığı darbe sonrası yerini Da Costa'ya bıraktı.
Mustafa Erhan Hekimoğlu, bu sezon ilk golünü attı
Beşiktaş'a 3 puanı 90+7. dakikada getiren Mustafa Erhan Hekimoğlu, bu sezonki ilk golünü kaydetti.
Tek golle takımına 3 puan kazandıran siyah-beyazlı oyuncu, bu sezonki 10. maçında gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı oyuncu, 8 lig birer kez de kupa ve Avrupa maçlarında forma giydi.
Başakşehir'in yenilmezlik serisi son buldu
Beşiktaş maçı öncesinde ligde oynadığı son 8 karşılaşmada rakiplerine mağlup olmayan RAMS Başakşehir, siyah-beyazlı engeli geçemedi.
Turuncu-lacivertliler, Trabzonspor'a 4-3 yenildikten sonra çıktığı 8 müsabakada 6 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı.
Sergen Yalçın: Her hafta daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, zor bir maçı kazandıklarını söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Oyunun tamamı iki taraf adına değişkenlik gösterdi. Rakibin üstün olduğu bölümler de vardı. İki taraf için de zor bir oyundu. Başakşehir ligin iyi takımlarından biri. Bu deplasman herkes için zor olmuştur. Burada kazanmak kolay değil. Aldığımız oyunculardan 5'i maça 11'de başladı. Oyunu ilk 15-20 dakikada oturtmakta zorlandık. Sonra oyun bize geçti. Golü bulduk, ikinci golden sonra oyuncularım oyunu bırakmadı. Genelde son dakikalarda biz kaybediyorduk, şimdi işler bizim tarafımıza dönmeye başladı. Takımın isteğinden memnunum. Yeni gelenlerin katkısı iyiydi. Her hafta daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.
Son haftalarda attığı gollerle dikkati çeken Orkun Kökçü'ye de değinen Yalçın, "Bir sakatlığı olabilir. Orkun oyunda kalmayı tercih etti. Yavaş yavaş Türkiye'ye alışıyor. Avrupa'daki format çok farklı. Camianın ciddi beklentisi var. Yavaş yavaş o pozisyona çıkmaya başlıyor. Kaptan olarak takıma sahip çıkmaya başladı. Devamı onun için daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş taraftarının Ersin Destanoğlu'na sahip çıkması gerektiğini kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Ersin, 19 yaşında şampiyon takımın kalesini korudu. Beşiktaş hiçbir zaman Ersin değildir. Koca Beşiktaş'ı sadece Ersin üstüne yükleyemezsiniz. Kaleci gol yer. Kalecinin işi kurtarmak değil, gol yemek. Çünkü takımda başka gol yiyecek kimse yok. Bir kişi üstünden takımı yorumlamayın. Taraftar bugün Ersin'e sahip çıktı. Ersin camiamızın evladıdır, öz kaynaktan çıktı. Beşiktaş taraftarı o yüzden Ersin'e her zaman sahip çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
"Yeni sezonda Beşiktaş farklı bir pozisyonda olacak"
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde yaşadığı değişimin yaz döneminde de devam edeceğini kaydeden Yalçın, şunları aktardı:
"Yaptığımız işler çok anlatılabilir ama anlatmıyoruz. Devre arası yaptığımız transferler kendi kaynaklarımızla oluşturduğumuz transferler. Gönderdiklerimizle aldıklarımız arasında karlı bir iş yaptık. Oyuncuların kontratları bizim istediğimiz seviyede. Gönderdiklerimizle aldıklarımızın maaşlarına ve bonservislerine bakın. Beşiktaş ciddi değişimin ilk bölümünü yaşadı. İkinci bölümünü de yazın yaşayacağız. Kazanmak güzel ama çok ciddi eksiklerimiz var. Duran top ve yan toplarda ciddi zafiyetler gösterdik. Rakip duran toplarda ve yan toplarda daha hakimdi. Eksiklerimizi kenara atmıyoruz. Kazanırken eksikleri görmek daha önemlidir. Takım iyi mücadele ediyor. Çocuklar genç ve iyi oyuncular. En önemlisi açlar. Bizim onlara olduğu gibi onların da Beşiktaş'a ihtiyacı var. Çünkü gençler ve futbol hayatlarının başındalar. Birlikte iyi şeyler yapacağımızı ümit ediyorum. Biraz acı çekeceğiz demiştim, kazanmakta zorlanıyoruz. Kaybetmiyoruz ama Beşiktaş'ın hedefi her zaman kazanmaktır. Beraberlik kimseyi mutlu etmez. Hep kazanmak üzerine formatlar kurmaya çalışıyoruz. Belki ligin bitimi iyi olmayacak ama sezon sonunda bir değişim daha yaşadıktan sonra yeni sezonda Beşiktaş farklı bir pozisyonda olacak."
Nuri Şahin: Bireysel hatadan gol yedik
RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, "Maça çok iyi başladık ve iyi oynayarak öne geçtik. Bireysel hatadan dolayı beraberlik geldi. İkinci yarıda daha iyi başladık. Bu tarz maçlarda anları doğru oynayacaksınız. Son anlarda yine bireysel hatadan gol yedik. Maçın hakkı beraberlikti. Çok üzgünüm. Bazen acı oluyor ama öğreniyoruz. Önümüzdeki maçı kazanarak yeniden yarışa girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Şahin, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili soruyu, "Ben futbolun güzelliği için uğraşıyorum. Hiç alanım olmayan yerler bunlar. Açıklamalar beni yüzde 1 bile motive etmedi. Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı takımımı hazırladım. Tamamen işime odaklıyım. Futbolun güzelliğinin peşindeyim. Herkes Türkiye ligini konuşsun, bunun peşindeyim." diye cevap verdi.