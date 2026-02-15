Kocaelispor, sahasında Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti

Kocaeli
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kocaelispor ile Gaziantep FK, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu’nda karşılaştı.
İlk yarı
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki maçta Kocaelispor, Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
2. dakikada Tayfur Bingöl'ün ara pasıyla topla buluşan Agyei'nin şutunda kaleci Zafer Görgen, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
10. dakikada sağdan Sorescu'nun yaptığı ortada, ceza sahasının sol çaprasında Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda kaleci Gökhan Değirmenci topu kornere gönderdi.
20. dakikada Kocaelispor gole yaklaştı. Petkovic'in pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Tayfur Bingöl'ün şutunda, kaleci Zafer Görgen'in müdahale ettiği top üst direğe çarparak kornere gitti.
36. dakikada Kocaelispor 1-0 öne geçti. Sol kanatta Haidara'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Agyei, savunma oyuncularından sıyrıldıktan sonra kaleci ile karşı karşıla kaldı. Agyei, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
45+1. dakikada sağ kanattan Sorescu'nun yaptığı ortada, ceza sahasında Kozlowski'nin kafa vuruşunda top direkten döndü.
Kocaelispor, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
47. dakikada Gaziantep FK, 10 kişi kaldı. Nazım Sangare, savunma arkasına gönderilen pasa hareketlenen Tayfur Bingöl'e yaptığı müdahale sonrası doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
60. dakikada Keita'nın pasında Tayfur Bingöl ceza sahasında topla buluştu. Kalecinin öne çıktığı gören Tayfur, müsait durumdaki Serdar Dursun'a pas verdi. Serdar'ın yakın mesafeden şutunda, savunmadan seken top kalecide kaldı.
76. dakikada Kocaelispor farkı 2'ye çıkardı. Churlinov'un pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Serdar Dursun, topu ağlara gönderdi: 2-0
81. dakikada Kocaelispor bir gol daha buldu. Sol kanatta Churlinov'un yerden ortasında arka direkte Rivas, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0
Kocaelispor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.