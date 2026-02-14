Dolar
43.67
Euro
51.82
Altın
5,042.80
ETH/USDT
2,088.00
BTC/USDT
69,898.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaka Corendon Alanyaspor, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yendi.

Mustafa Kurt  | 14.02.2026 - Güncelleme : 14.02.2026
Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti Fotoğraf: Mert Cantürk/AA

Antalya

2. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Makouta'nın ortaladığı topa iyi yüselen Ümit Akdağ kafayla vurdu. Savunmaya çarpan top Ruan'ın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda, top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

14. dakikada Alanyaspor'un merkezden geliştirdiği atakta Hagi'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Güven Yalçın'ın sert şutunda kaleci Bahadır Güngördü, topu güçlükle kurtardı.

37. dakikada Alanyaspor 1-0 öne geçti. Merkezden gelişen atakta Hwang'ın savunma arkasına attığı pasla topla buluşan Ruan'ın çaprazdan kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak filelerle buluştu.

Karşılaşmanın ilk yarısını Alanyaspor 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

51. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Ruan'ın ceza sahası içerisine yerden gönderdiği pasla arka direkte buluşan Hagi'nin şutunda meşin yuvarlak, direğin üstünden az farkla auta çıktı.

68. dakikada Konyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Guilherme'nin ceza sahası içerisine yaptığı ortada iyi yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda top savunmadan döndü. Topu önünde bulan Olaigbe'nin gelişine sert şutunda, savunmada Aliti'ye çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

80. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ruan'ın ceza sahası içerisinde Jin-Ho tarafından düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıda topun başına gelen Hadergjonaj, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

83. dakikada Konyaspor farkı 1'e indirdi. Ceza sahası önünde Muleka'nın düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu kullanan Bardhi'nin sert şutunda top filelere gitti: 2-1

90. dakikada gelişen Konyaspor atağında Guilherme'nin ortasında, ceza sahasında iyi yükselen Bardhi'nin kafa vuruşunda top direğin üstünden az farkla dışarı çıktı.

Alanyaspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Medya Etiği-Sorumlu Gazetecilik Kampı" Antalya'da devam ediyor
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Erdoğan: Sivil toplum için koşturmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'ya gidecek
Muğla'da Gökova Körfezi'nin rengi değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakir İzetbegoviç'i kabul etti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kaldı

Samsunspor, teknik direktör Thorsten Fink ile prensipte anlaştı

Fenerbahçe'den 120. yılına özel arma

Fenerbahçe'den 120. yılına özel arma

Adana Demirspor'da borç "25 milyon avro civarı"

Adana Demirspor'da borç "25 milyon avro civarı"
Başakşehir ile Beşiktaş 39. randevuda

Başakşehir ile Beşiktaş 39. randevuda
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet