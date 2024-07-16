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Spor, Futbol

Belçikalı futbolcu Thomas Meunier, Trabzonspor ile sözleşmesini tek taraflı feshetti

Belçikalı futbolcu Thomas Meunier'in, Trabzonspor Kulübü ile sözleşmesini tek taraflı feshettiği duyuruldu.

Duygu Avunduk  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
Belçikalı futbolcu Thomas Meunier, Trabzonspor ile sözleşmesini tek taraflı feshetti

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Thomas Andre Meunier arasındaki 7 Şubat 2024 başlangıç ve 30 Haziran 2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, Thomas Andre Meunier tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir. Futbolcu tarafından yapılan fesih işlemine ilişkin olarak, başta Thomas Andre Meunier olmak üzere ilgili tüm taraflara yönelik yasal süreçler şirketimiz tarafından başlatılmıştır."

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