Dolar
32.56
Euro
35.20
Altın
2,357.42
ETH/USDT
3,143.00
BTC/USDT
58,159.00
BIST 100
10,872.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Belçikalı futbolcu Batshuayi, Galatasaray'da forma giyeceği için gurur duyuyor

Michy Batshuayi, "Galatasaray, birkaç seneden beri beni istiyordu. Kaderin bizi bir araya getirdiğini düşünüyorum. Gurur duyuyorum." dedi.

Emre Doğan  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
Belçikalı futbolcu Batshuayi, Galatasaray'da forma giyeceği için gurur duyuyor

İstanbul

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, sarı-kırmızılı formayı giyeceği için gurur duyduğunu dile getirdi.

Belçikalı santrfor, sarı-kırmızılı kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

2026-2027 sezonu sonuna kadar Galatasaray ile sözleşme imzalayan Batshuayi, "Çok mutluyum. Galatasaray, büyük bir kulüp. Çok sık şampiyonluk yaşayan bir takım ve bu, bir oyuncu için çok önemli. Galatasaray, birkaç seneden beri beni istiyordu. Kaderin bizi bir araya getirdiğini düşünüyorum. Allah'ın yardımıyla bu formayı giyeceğim. Gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı takımda 44 numaralı formayı giyecek 30 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray'ın bana duyduğu güvene karşılık çok çalışarak iyi sonuçlar almaya devam edeceğim. Yapmam gerekenleri yerine getireceğim. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeniden oynayacağım için mutluyum. Bu statta oynamak muhteşem bir deneyim olacak. İnanılmaz bir taraftara sahibiz. Bu, bana daha çok çalışarak gol atma isteği veriyor." şeklinde konuştu.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'a transfer olarak 3 büyük takımın formasını giyen ilk yabancı futbolcu ünvanına sahip olacak Michy Batshuayi, "Süper Lig her geçen gün daha iyi bir hale geliyor. Üç büyük takımda da oynamış olacağım. Bu, çok büyük bir onur." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çorum'da hatıra ormanında çıkan yangına müdahale ediliyor
DMM, "Yargı paketinden hakim ve savcılara 25-30 bin lira arasında ek zam çıktı" iddialarını yalanladı
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-20" operasyonlarında 29 ilde 108 şüpheli yakalandı
Çorum'da otomobil aldıkları kişiyi tehdit ettikleri öne sürülen 4 zanlı tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yeni iş bölümü belli oldu

Benzer haberler

Belçikalı futbolcu Batshuayi, Galatasaray'da forma giyeceği için gurur duyuyor

Belçikalı futbolcu Batshuayi, Galatasaray'da forma giyeceği için gurur duyuyor

A Milli Takım'ın kamp yaptığı Barsinghausen, futbolculara iyi bir çalışma ortamı sağlıyor

Galatasaray, Arkham Intelligence ile sponsorluk anlaşması imzaladı

A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Daniele Russo: Muazzam bir birlikteliğimiz var

A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Daniele Russo: Muazzam bir birlikteliğimiz var
2024 Kupa Amerika'da çeyrek finaller yarın başlıyor

2024 Kupa Amerika'da çeyrek finaller yarın başlıyor
Vincenzo Montella'nın golcüsü: Bütün takım

Vincenzo Montella'nın golcüsü: Bütün takım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet