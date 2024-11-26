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Spor, Futbol

Başakşehir'in rakibi Petrocub, hava şartları nedeniyle gece yarısı İstanbul'a gelecek

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak Moldova ekibi Petrocub'ın hava şartları nedeniyle gece yarısı 01.00'de İstanbul'a geleceği duyuruldu.

Emre Doğan  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
Başakşehir'in rakibi Petrocub, hava şartları nedeniyle gece yarısı İstanbul'a gelecek

İstanbul

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, Petrocub kafilesini İstanbul'a getirecek uçağın hava muhalefeti gerekçesiyle planlanan zamanda kalkamadığı bildirildi. Uçağın gece yarısı 01.00'de İstanbul'da olmasının beklendiği belirtildi.

Petrocub'ın İstanbul'a varış saatindeki rötar sebebiyle teknik direktör ve bir futbolcunun katılması gereken basın toplantısının da düzenlenemeyeceği ifade edildi.

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi dördüncü maçında yarın Petrocub takımıyla Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 18.30'da karşılaşacak.

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