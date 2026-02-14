Dolar
Spor, Futbol

Başakşehir ile Beşiktaş 39. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 39. randevuda kozlarını paylaşacak.

Metin Arslancan  | 14.02.2026 - Güncelleme : 14.02.2026
Başakşehir ile Beşiktaş 39. randevuda

İstanbul

Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten bu yana Başakşehir ismiyle devam eden turuncu-lacivertli takım ile siyah-beyazlı ekip, daha önce 38 kez karşı karşıya geldi.

Taraflar oynadıkları maçlarda 11'er galibiyet alırken 16 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlı ekibin 47 golüne Başakşehir, aynı sayıda golle karşılık verdi.

Lig maçlarında eşitlik söz konusu

Başakşehir ile Beşiktaş, Süper Lig'de35 kez karşılaşırken, tarafların 10'ar galibiyeti bulunuyor.

İki ekip, 15 maçta ise beraberliği bozamadı.

Takımlar, söz konusu maçlarda 42'şer golle birbirine karşılık verdi.

Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında zor kazanıyor

Siyah-beyazlılar, ligde RAMS Başakşehir deplasmanında kazanmakta zorluk çekiyor.

turuncu-lacivertli ekibe 17 kez konuk olan Beşiktaş, 3 galibiyet aldı. Başakşehir, 7 maçı kazanırken 7 müsabaka eşitlikle sonuçlandı.

İki ekip arasında Başakşehir'in ev sahipliğindeki maçlarda turuncu-lacivertliler 24, siyah-beyazlılar 20 gol attı.

İki ekip, kupada 3 kez karşılaştı

Beşiktaş ile RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 kez karşılaştı.

Kupada 2009-10 sezonundaki grup maçı, Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş ve RAMS Başakşehir, 2010-11 sezonunda ise finalde mücadele etti. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 berabere tamamlanan maçta rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük kuran siyah-beyazlılar, kupaya uzandı.

İki takım 2020-2021 sezonunda tek maç eleme usulüne göre oynanan kupada bu kez yarı finalde rakip oldu. Tüpraş Stadı'nda karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere tamamlanırken Beşiktaş uzatmada Cyle Larin ile 102. dakikada bulduğu golle karşılaşmayı 3-2 kazanarak finale adını yazdırdı.

Marmara ve Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
İletişim Başkanı Duran, İstanbul'da uluslararası medya temsilcileriyle buluştu
Sivas'ta eriyen kar sularıyla Tecer Irmağı'nın debisi yükseldi
Kars'ta evleri yaşanmaz durumdaki üç aile devlet eliyle yeni yuvalarına kavuştu
İzmir'de istinat duvarının çökmesi sonucu 2 bina ve 6 araç hasar gördü
