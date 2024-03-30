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Spor, Futbol

Başakşehir formasıyla 500. maçına çıkan Mahmut Tekdemir'e taraftarlardan ödül

Başakşehir formasıyla 500. maçına çıkan kaptan Mahmut Tekdemir'e özel hatıra ödülünü turuncu-lacivertli kulübün bir taraftarı verdi.

Hilmi Sever  | 30.03.2024 - Güncelleme : 30.03.2024
Başakşehir formasıyla 500. maçına çıkan Mahmut Tekdemir'e taraftarlardan ödül

İstanbul

RAMS Başakşehir'in Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında evinde Bitexen Antalyaspor'a karşı oynadığı karşılaşmada turuncu-lacivertli formayla 500. maçına çıkan Mahmut Tekdemir'e ödülünü, kulübün partneri ve taraftar etkileşim platformu socios.com uygulaması üzerinden RAMS Başakşehir Fan Token'ına sahip futbolseverler arasından seçilen bir taraftar takdim etti.

Kulüp binasında organize edilen etkinlikte Mahmut Tekdemir ile tanışan Batuhan Kara, formasını imzalatma ve birlikte fotoğraf çektirme fırsatını da yakaladı.

Başakşehir Fan Token'a sahip taraftarlar, daha önce Piatek'in gol şarkısını, Fatih Terim Stadı'ndaki korner bayraklarının dizaynını ve ayın oyuncusunu da seçmişlerdi. ​​​​​​​

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