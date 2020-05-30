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Spor, Futbol

Balıkesirsporlu Aly Malle, Trabzonspor yolunda

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un kulüp başkanı Kadir Dağlı, Malili kanat oyuncuları Aly Malle ile ilgili Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

İlkan Toprak,Selçuk Kılıç   | 30.05.2020
Balıkesirsporlu Aly Malle, Trabzonspor yolunda

Balikesir

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Dağlı, forvet oyuncuları Rahmi Anıl Başaran'ın Trabzonspor'a transferinin ardından kanat oyuncuları Aly Malle ile ilgili de bordo-mavili ekiple görüşmelere başladıklarını belirtti. 

Dağlı, Aly Malle'nin Udinese'de olan sözleşme konusunda opsiyonunu kullandıklarını ifade ederek, "Transfer konusunda Trabzonspor'la ilk görüşmemizi yaparak prensip anlaşmasına vardık. Aly Malle'nin Trabzonspor'a transferi için görüşmeleri tamamlayıp resmi imzaları atacağız." dedi.

Öte yandan Dağlı, bordo-mavili takımın genç oyuncuları Serdar Güncü ile de yakından ilgilendiklerini sözlerine ekledi.

Sezon başında Udinese'den Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a kiralık gelen Aly Malle 21 maçta 4 gol attı.

Trabzonspor'da iç transfer çalışmaları

Trabzonspor, iç transferde anlaştığı Pereira, Hosseini ve Bilal Başacıkoğlu'nun alacağı ücretleri borsaya bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, 1 yıl sözleşmesi uzatılan Joao Pereira'ya 2020-2021 sezonu için 500 bin avro garanti ücret ve 25 bin avro menajerlik bedeli verileceği belirtildi.

İranlı futbolcu Majid Hosseini'nin sözleşmesindeki opsiyon hakkının kullanıldığı, oyuncuya 2020-21 futbol sezonu için 600 bin avro garanti ücret ödeneceği kaydedildi.

Bilal Başacıkoğlu ile de 2 yıllık opsiyon hakkı kullanıldığı vurgulanarak, "2020-21 futbol sezonu için 2 milyon 750 bin lira garanti ücret, 2021-22 futbol sezonu için 2 milyon lira garanti ücret ödenecektir." ifadesine yer verildi.


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