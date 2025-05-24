Samsunspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak

Samsun/Trabzon
Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.
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Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Samsunspor, haftaya 60 puanla 3. sırada girdi.
Ligi üçüncü sırada bitirmek isteyen Samsun ekibi, Trabzonspor'u yenerek bulunduğu konumu korumak istiyor.
Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynayan karşılaşmayı Samsunspor 2-1 kazanmıştı.
Ligde 54. randevu
Trabzonspor ile Reeder Samsunspor, yarın Trabzon'da yapacakları karşılaşmayla ligde 54. kez karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor'un 1974-1975 sezonunda lige çıkmasıyla başlayan "Karadeniz derbisinde" daha çok gülen taraf bordo-mavili takım oldu.
Bordo-mavililer, geride kalan 53 lig maçında galibiyetlerde Reeder Samsunspor'a karşı 30-13'lük üstünlük sağladı. 10 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor'un 95 golüne, Samsunspor 46 golle karşılık verdi.
Trabzon'da 26 maçın 21'ini ev sahibi takım kazandı
Trabzonspor, sahasında Reeder Samsunspor'a karşı bariz üstünlük sağladı.
Bordo-mavililer, sahasında 26 maçın 21'inden galibiyetle ayrılmayı başardı. Konuk takım, 3 kez kazanırken 2 karşılaşmada ise taraflar yenişemedi.
Trabzonspor, rakip fileleri 63 kez havalandırırken kalesinde 17 gol gördü.
Sahasında son 5 maçı kazandı
Trabzonspor, sahasında Samsunspor ile oynadığı son 5 maçı kazanan taraf oldu.
En son sahasında 2002-2003 sezonunda 1-0'lık mağlubiyet yaşayan bordo-mavili ekip, 2003-2004 sezonunda 2-1, 2004-2005 sezonunda 3-0, 2005-2006 sezonunda 2-1, 2011-2012 sezonunda 4-0, geçen sezonda 2-1 galip geldi.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan karşılaşmayı ise kırmızı-beyazlılar, 2-1 kazanmayı başarmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.