Antalyaspor'da 1 futbolcu ve 1 kulüp personelinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Fraport TAV Antalyaspor'da 1 futbolcu ve 1 kulüp personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Antalya
Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor'da 1 futbolcu ve 1 kulüp personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
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Kulüpten yapılan açıklamada, ligin ikinci haftasında yarın Beşiktaş deplasmanında oynanması planlanan maç öncesi teknik heyet, idareci ve futbolculara Kovid-19 testi yapıldığına işaret edildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Fraport TAV Antalyaspor'umuzun yarın Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma öncesi özel bir laboratuvara yaptırılan Kovid-19 testlerinde bazı tutarsız sonuçlar alınmıştır. Bilahare Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Protokolü gereği Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne yaptırılan resmi test sonucuna göre 1 futbolcumuz ve 1 personelimizde Kovid-19 bulgusuna rastlanmıştır. Gerekli izolasyon sağlanmış, önlemler alınmıştır. Takımımız Beşiktaş maçı için planladığı şekilde özel bir uçakla İstanbul'a hareket edecektir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.