Antalyaspor, Sivasspor'u mağlup etti

Antalya
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Onvo Antalyaspor ile Net Global Sivasspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.
7. dakikada Safuri'nin sol kanattan ortasına hareketlenen Güray Vural'ın bekletmeden vuruşunda, top auta çıktı.
18. dakikada Pritchard'ın sol kanattan ortasına hareketlenen Koita'nın kale önünden kafa vuruşunda, top direğin üzerinden auta gitti.
20. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Kaluzinski'nin ortasında Samudio'nun ceza sahası içerisinde bekletmeden vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
33. dakikada Manaj'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Rodrigues'in vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
40. dakikada Antalyaspor öne geçti. Kaluzinski'nin pasıyla ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Safuri'nin yerden sert vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 1-0.
43. dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Pritchard'ın kullandığı köşe vuruşuna hareketlenen Koita'nın kale önünden röveşata vuruşunda, top kalecinin solundan ağlara gitti: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
66. dakikada Antalyaspor öne geçti. Kaluzinski'nin kullandığı köşe vuruşuna hareketlenen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 2-1.
69. dakikada orta sahadan atılan uzun pasla defansın arkasına sarkan Van de Streek'in sert vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu iki hamlede kontrol etti.
87. dakikada Van de Streek'in pasıyla ceza sahasına giren Gaich'in rakibini çalımladıktan sonra yerden vuruşunda, top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
Karşılaşma Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
Bülent Uygun: "Maalesef mağlup olduk"
Net Global Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun, "Kazanmak adına birçok pozisyona girdiğimiz maçta maalesef mağlup olduk." dedi.
Uygun, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısına rakibi tebrik ederek başladı.
Karşılaşmanın gayet güzel ve çekişmeli geçtiğini dile getiren Uygun, "Kazanmak adına birçok pozisyona girdiğimiz maçta maalesef mağlup olduk." ifadesini kullandı.
Bireysel hatalar yaptıklarını belirten Uygun, kendi bireysel yetenekleriyle de gol bulamadıklarını kaydetti.
Girdikleri pozisyonları gole çevirememenin üzüntüsünü yaşadıklarını aktaran Uygun, "Rakip bizi yenmeyi başardı. Seyirci baskısıyla hakem bütün taktir haklarını da rakipten yana kullandı." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.