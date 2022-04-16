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Spor, Futbol

Antalyaspor deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 yendi

Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 yendi.

Mustafa Kurt   | 16.04.2022
Antalyaspor deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 yendi Fotoğraf: Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı

Antalya

3. dakikada Alanyaspor maçtaki ilk tehlikeli atağı gerçekleştirdi. Sol kanattan Candeias rakip oyuncudan kaptığı topu ceza sahasının sağına çıkardı. Topla buluşan Eduardo'nun bekletmeden kaleye gönderdiği topu Boffin kornere çeldi.

15. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında Efecan Karaca, ceza sahasına orta yaptı. Burada Candeias'ın pası sonrası Emre Akbaba'nın şutunda, kaleci Buffon direk dibinde meşin yuvarlağı çıkardı.

17. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sağ kanattan Fernando'nun kullandığı kornerde Adriano topu arka direkte kafayla içeriye doldurdu. Wright, önüne düşen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

40. dakikada Antalyaspor farkı ikiye çıkardı. Orta alan mücadelesinde topu kazanan Fernando, pasını sol kanattan bindiren Adriano'ya aktardı. Bu futbolcunun arkaya ortaladığı meşin yuvarlağı Gökdeniz Bayrakdar gelişine vuruşla ağlara gönderdi: 0-2

58. dakikada Antalyaspor üçüncü golünü buldu. Veysel Sarı'nın kendi yarı alanından gönderdiği uzun topu Awaziem göğsüyle kontrol etmek isterken arkaya kaçırdı. Antalyaporlu oyuncu Gökdeniz Bayrakdar, önüne düşen topu filelere gönderdi: 0-3.

75. dakikada sağ kanattan Floranus'un arka direğe çıkardığı topu Güray Vural çaprazdan voleyle kaleye gönderirken, direğe çarparak oyun alanına dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

78. dakikada Alanyaspor farkı ikiye indirdi. Rakip ceza sahası önünde topla buluşan Emre Akbaba, rakiplerini geçerek Tayfur Bingöl'e pasını verdi. Bu futbolcunun bekletmeden çıkardığı topu kontrol eden Diedhiou, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3.

90. dakikada Alanyaspor'un orta alandan geliştirdiği atakta Umut Güneş'in ara pasına hareketlenen Oğuz Aydın'ın bekletmeden sert vuruşunda, meşin yuvarlak üst direği sıyırarak dışarı çıktı.

Karşılaşma konuk takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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