Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da “Dijital Hizmetler Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Kadıköy'de demirli gemide çıkan yangın söndürüldü

Kadıköy'de kıyıda demirli gemide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Selami Küçükoğlu  | 27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025
Kadıköy'de demirli gemide çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Alperen Baran Metecan - AA

İstanbul

Haydarpaşa'daki İstanbul Çevre Koruma ve Atık Maddeleri Değerlendirme Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (İSTAÇ) ait Gemi Atıkları Toplama ve İşleme Şefliği'nde demirli "Zeynebim İstanbul" adlı gemide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden gemi çalışanları, kendi imkanlarıyla güvenli bir bölgeye geçerek durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sırasında hafif şekilde yaralanan bir gemi çalışanı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı gemide, yan yatma riski olması nedeniyle ekiplerin çalışması sürüyor.

