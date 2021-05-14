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Spor, Futbol

Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan: İki senedir iyi futbol sergilediğimi düşünüyorum

Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesi Antalya'da düzenlenecek ilk etap kamp kadrosunda yer almamasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını bildirdi.

Mustafa Kurt   | 14.05.2021
Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan: İki senedir iyi futbol sergilediğimi düşünüyorum

Antalya

Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Salih Uçan, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıkladığı kadroda kendine yer bulamayınca sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Karara saygı duyduğunu belirten Uçan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mesajlarınız ve destekleriniz için teşekkür ediyorum. Milli takım formasını giymek benim için her zaman büyük bir onur. Elbette teknik ekibin kararlarına saygı duyuyorum ancak büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. İki senedir iyi futbol sergilediğimi düşünüyorum. Yüzüme aldığım darbeyle ilgili durumu atlattım. Antrenmanlarıma kaldığım yerden devam ediyorum. Zoru severim, pes etmek yok, mücadeleye devam. Tüm teknik ekibe ve arkadaşlarıma yürekten başarılar diliyorum. #BizimÇocuklar."

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