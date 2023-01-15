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Spor, Futbol

Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli: Ligin liderine karşı oynayacağız. Çok organize ve kaliteli bir takım

Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli, "Transfer yapmak için transfer yapmayacağız. Olasılıkları değerlendireceğiz. Belki son hafta bir şey olabilir." dedi.

Mustafa Kurt   | 15.01.2023
Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli: Ligin liderine karşı oynayacağız. Çok organize ve kaliteli bir takım

Antalya

Spor Toto Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Francesco Farioli, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 17 Ocak Salı günü konuk edecekleri Galatasaray'ın çok organize ve kaliteli bir takım olduğunu belirtti.

Farioli, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

Konuşmasına ligin ilk yarısını değerlendirerek başlayan Farioli, geriye baktıklarında bazı pişmanlıklarının olduğunu söyledi.

Ligde daha iyi durumda olabilecekken bazı puanlar kaybettiklerini dile getiren Farioli, "Şu an için mutluyuz. Bence bu sonuçlar adildi. Şimdi ilk yarıyı unutup, ikinci yarıya başlayacağız. Sıfırdan başlayacağız. Galatasaray ile oynayacağımız kupa maçıyla da bu yolculuk başlayacak." dedi.

Transfer döneminde yönetimden isteklerinin olup olmadığına yönelik soruya Farioli, bazı durumları yönetim ile konuşup, değerlendirdiklerini kaydetti.

İtalyan teknik adam, kadroyu tamamlamak adına 1-2 takviye yapabileceklerini dile getirerek, "Ancak acelemiz yok. Şu anda elimdeki oyuncuların performanslarından, eforlarından çok memnunum. Bu nedenle özel olarak bir şeye bakmıyorum. Transfer yapmak için transfer yapmayacağız. Olasılıkları değerlendireceğiz. Belki son hafta bir şey olabilir." diye konuştu.

"Ligin liderine karşı oynayacağız"

Kupada karşılaşacakları Galatasaray'ı da değerlendiren Farioli, iyi bir takıma karşı oynayacaklarını vurguladı.

Farioli, Galatasaray karşısında ellerinden gelenin en iyisini yapmaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ligin liderine karşı oynayacağız. Çok organize ve kaliteli bir takım. Sonradan giren oyuncularıyla da maçı tamamen değiştirebiliyorlar. Her bölgede üst seviye en az iki oyuncuları var. Baskı anlamında onlar da bizim gibi yoğun pres yapıyor. Topu çok hızlı çevirip döndürüyorlar. Bunları düşündüğümüz zaman Galatasaray, savunması çok güç bir takım. Son zamanlarda attıkları gollere baktığımız zaman da bu çok net şekilde görünüyor. Buna en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz."


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