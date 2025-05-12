Dolar
38.79
Euro
43.07
Altın
3,234.91
ETH/USDT
2,482.20
BTC/USDT
102,493.00
BIST 100
9,747.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray, bitime 3 hafta kala Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderliğini sürdürdü

Ligde 35. hafta mücadelesi Kayserispor-Antalyaspor maçıyla tamamlandı. Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 86'ya çıkardı ve bitime 3 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Emre Doğan  | 12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
Galatasaray, bitime 3 hafta kala Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderliğini sürdürdü

İstanbul

Trendyol Süper Lig'de 35. haftanın perdesi kapandı.

Haftanın kapanış maçında Bellona Kayserispor, sahasında Onvo Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Lider Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenerek puanını 86'ya çıkardı. Sezonun bitimine 3 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde bulunan sarı-kırmızılılar, bir puan alması halinde üst üste üçüncü şampiyonluğunu ilan edecek.

Süper Lig'in 35. haftasında oynanan 9 müsabakanın 3'ünü ev sahibi takımlar, 4'ünü konuk ekipler kazandı. İki mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmalarda toplam 25 gol kaydedildi.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: 1-4

Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: 0-1

TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: 2-1

ikas Eyüpspor-Kasımpaşa: 0-3

Trabzonspor-Galatasaray: 0-2

Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK: 0-0

Beşiktaş-Adana Demirspor: 4-1

Göztepe-Atakaş Hatayspor: 1-1

Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor: 3-1

NOT: Reeder Samsunspor, haftayı bay geçti.

36. hafta

Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

17 Mayıs Cumartesi:

19.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)

18 Mayıs Pazar:

19.00 Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Sipay Bodrum FK-Trabzonspor (Grey Beton Bodrum)

19.00 Galatasaray-Bellona Kayserispor (RAMS Park)

19.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor (Ülker)

19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Gain Park)

19.00 Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

19.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

NOT: Konyaspor, 36. haftayı bay geçecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Terörsüz Türkiye, dar siyasi hesaplara, popülist söylemlere kurban edilmemeli
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye, Meclis'imizin iradesinde ve hepimizin ortak sorumluluğunda yeşerecektir
Dışişleri Bakanı Fidan'dan telefon diplomasisi
Rize-Artvin Havalimanı nisanda 77 bin 895 yolcuya hizmet verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Galatasaray, bitime 3 hafta kala Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderliğini sürdürdü

Galatasaray, bitime 3 hafta kala Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderliğini sürdürdü

Kayserispor, sahasında Antalyaspor’u 3-1 mağlup etti

Brezilya Milli Takımı, İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti ile anlaşma sağladı

Kocaelispor bayrağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dalgalanıyor

Kocaelispor bayrağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dalgalanıyor
Sakaryaspor "son maçta" tutundu

Sakaryaspor "son maçta" tutundu
Gençlerbirliği'nde Etebo ve Metehan Mimaroğlu'nun Süper Lig coşkusu

Gençlerbirliği'nde Etebo ve Metehan Mimaroğlu'nun Süper Lig coşkusu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet