Galatasaray, bitime 3 hafta kala Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderliğini sürdürdü
Ligde 35. hafta mücadelesi Kayserispor-Antalyaspor maçıyla tamamlandı. Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 86'ya çıkardı ve bitime 3 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderliğini sürdürdü.
İstanbul
Trendyol Süper Lig'de 35. haftanın perdesi kapandı.
Haftanın kapanış maçında Bellona Kayserispor, sahasında Onvo Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.
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Lider Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenerek puanını 86'ya çıkardı. Sezonun bitimine 3 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde bulunan sarı-kırmızılılar, bir puan alması halinde üst üste üçüncü şampiyonluğunu ilan edecek.
Süper Lig'in 35. haftasında oynanan 9 müsabakanın 3'ünü ev sahibi takımlar, 4'ünü konuk ekipler kazandı. İki mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmalarda toplam 25 gol kaydedildi.
Sonuçlar
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: 1-4
Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: 0-1
TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: 2-1
ikas Eyüpspor-Kasımpaşa: 0-3
Trabzonspor-Galatasaray: 0-2
Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK: 0-0
Beşiktaş-Adana Demirspor: 4-1
Göztepe-Atakaş Hatayspor: 1-1
Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor: 3-1
NOT: Reeder Samsunspor, haftayı bay geçti.
36. hafta
Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
17 Mayıs Cumartesi:
19.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)
18 Mayıs Pazar:
19.00 Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Sipay Bodrum FK-Trabzonspor (Grey Beton Bodrum)
19.00 Galatasaray-Bellona Kayserispor (RAMS Park)
19.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor (Ülker)
19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Gain Park)
19.00 Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)
19.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
NOT: Konyaspor, 36. haftayı bay geçecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.