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Spor, Futbol

Kayserispor, sahasında Antalyaspor’u 3-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Bellona Kayserispor ile Onvo Antalyaspor arasında oynanan maçı ev sahibi takım 3-1 kazandı.

Ergün Haktanıyan  | 12.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
Kayserispor, sahasında Antalyaspor’u 3-1 mağlup etti Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün/AA

Kayseri

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Bellona Kayserispor ile Onvo Antalyaspor, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaştı. 

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İlk yarı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Bellona Kayserispor ile Onvo Antalyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

12. dakikada Bellona Kayserispor öne geçti. Kartal Kayra Yılmaz'ın kornerden ceza sahası içine gönderdiği yerden pası iyi değerlendiren Cardoso'nun sert şutunda, top filelerle buluştu: 1-0

17. dakikada Bellona Kayserispor atağında Carole'nin pasında topla buluşan Cardoso'nun gelişine vurduğu top üst direkten döndü.

25. dakikada Onvo Antalyaspor beraberliği yakaladı. Kaluzinski'nin kornerden açtığı ortaya iyi yükselen Thalisson'un kafa vuruşunda, top sağ köşeden filelerle buluştu: 1-1

29. dakikada Bellona Kayserispor yeniden öne geçti. Ramazan Civelek'in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Cardoso'nun şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

Maçın ilk yarısını Kayserispor 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarı

51. dakikadaki Bellona Kayserispor atağında, Nazon, ceza sahasına kadar taşıdığı meşin yuvarlağa sert vurdu ama kalecinin müdahale ettiği topu savunma uzaklaştırdı.

61. dakikada Bellona Kayserispor penaltı kazandı. Thalisson'un müdahalesiyle Cardoso'nun yerde kalmasının ardından hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

63. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Cardoso, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek farkı 2'ye çıkardı: 3-1

Kayserispor karşılaşmayı da 3-1 kazandı.

Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic: Ana hedefimiz olan ligde kalma konusunda çok önemli bir adım attık

Futbolcuların sahada çok iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Jakirovic, çok önemli bir üç puanı hanelerine kazandırdıklarını ifade etti.

Maç boyunca iyi oynadıklarını aktaran Jakirovic, "Özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık. Daha fazla gol pozisyonuna girdik ve ana hedefimiz olan ligde kalma konusunda çok önemli bir adım attık. Dolayısıyla bugünkü galibiyetten dolayı tatmin olduk." dedi.

Bir gazetecinin gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında her iki takımın 1 puan alması durumunda biri şampiyonluğunu diğerinin ise ligde kalmayı garantileyeceğini sorması üzerine Jakirovic, "Onlar için de bizim için de en iyi seçenek 1 puan almak. Tabii ki Galatasaray büyük bir favori ve şampiyonluk için mücadele ediyor." diye konuştu.

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Deplasman performansı bu sene bizim adımıza çok ama çok büyük bir hayal kırıklığı

Çok çalıştıklarını anlatan Belözoğlu, "Bence deplasman adına çok kötü bir performans. Üzgünüm. Bunun da değişeceğini düşünmüyorum. Önümüzde 2 maçımız var. O maçları da kazanmak istiyoruz." dedi.

Bir gazetecinin "Hocam maça ilginç bir dizilişle başladınız. Daha sonra 3 değişikliği savunma yaptınız Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Belözoğlu, deplasmanda biraz daha sert bir oyun oynamaları gerektiğini söyledi.

Sahada 3 değişiklik yaptığını anlatan Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Biz alandan adama savunmayı bir hafta boyunca çalıştık. Ama bugün elimizde maçtan sonra bir geri bildirim yapsam maksimum 2 tane, 3 tane alandan adama gittiğimiz doğru görüntü vardır. Çalıştığımızın karşılığı olacak oyunu oynamama konusu en çok beni üzen konu. Skorlardan, yaptığımız bireysel hatalardan da öte, çalıştığımızın karşıma çıkmaması benim adıma büyük bir hayal kırıklığı. Özellikle ilk yediğimiz gol tamamen teknik ekibin, benim hatam. Ama karşılığında da attığımız gol de yine teknik ekibin çalışması olan bir gol. Futbol hatalar oyunu, sadece oyuncular hata yapmıyor. Biz de hatalar yapıyoruz ama deplasman performansı bu sene bizim adımıza çok ama çok büyük bir hayal kırıklığı."

Bir diğer gazetecinin hakemin performansı hakkında düşüncelerini sorması üzerine Belözoğlu, "Arda Kardeşler benim hiç beğenmediğim bir hakem zaten. Onunla alakalı çok da derin konuşmama gerek yok. Ama zaten Arda Kardeşler çok da kötü bir hakem." ifadelerini kullandı.

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