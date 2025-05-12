Kocaelispor bayrağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dalgalanıyor

İstanbul
Trendyol 1. Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Kocaelispor'un bayrağı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dalgalanıyor.
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Kocaeli temsilcisi, 16 yıllık Süper Lig hasretini bu sezon noktaladı.
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