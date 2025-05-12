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Spor, Futbol

Kocaelispor bayrağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dalgalanıyor

Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'un bayrağı İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı.

Metin Arslancan  | 12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
Kocaelispor bayrağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dalgalanıyor Fotoğraf: Hüseyin Çakmak/AA

İstanbul

Trendyol 1. Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Kocaelispor'un bayrağı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dalgalanıyor.

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Kocaeli temsilcisi, 16 yıllık Süper Lig hasretini bu sezon noktaladı.

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