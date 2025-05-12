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Brezilya Milli Takımı, İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti ile anlaşma sağladı

Brezilya Milli Takımı, teknik direktörlük görevi için İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti ile anlaşma sağladı.

Emre Aşıkçı  | 12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
Brezilya Milli Takımı, İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti ile anlaşma sağladı

İstanbul

Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Brezilya'yı 2026 Dünya Kupası'na kadar yönetecek olan Ancelotti'nin, gelecek ay Ekvador ve Paraguay'a karşı oynanacak Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Dünya Kupası Elemeleri maçlarında milli takımın başında olacağı belirtildi.

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Konuyla ilgili açıklamada bulunan Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, "Ancelotti'yi Brezilya’nın başına getirmek, yalnızca stratejik bir hamle değil. Bu adımla, podyumun en üst basamağını geri almaya kararlı olduğumuzu tüm dünyaya ilan etmek istiyoruz. O, futbol tarihinin en büyük teknik direktörlerinden biri ve artık gezegenin en iyi milli takımına liderlik edecek. Onunla birlikte Brezilya futbolu için yeni ve görkemli bir dönemi başlatacağız." şeklinde konuştu.

65 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Real Madrid ile üçer Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve ikişer FIFA Kulüpler Dünya Kupası, LaLiga, İspanya Kral Kupası ile İspanya Süper Kupa sevinci yaşadı.

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