Alanyaspor, Fatih Karagümrük'ü sahasında 2-0 mağlup etti

Antalya
13. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Duarte'nin çaprazdan şutunda top, Doh'un ayağından sekip havalandı. Topa iyi yükselen Hwang, kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.
22. dakikada Alanyaspor'da sol kanattan Janvier'in kullandığı kornerde ceza sahası önünde topla buluşan Hadergjonaj'ın sert şutunda topu kaleci Grbic güçlükle kurtardı.
34. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Janvier'in penaltı noktasına ortaladığı topa iyi yükselen Lima'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direğin yanından az farkla dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Corendon Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
58. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta Hwang'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Güven Yalçın'ın sert şutunda top ağlara gitti: 2-0.
82. dakikada Fatih Karagümrük atağında Balkovec'in uzaktan sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, topu güçlükle kornere çeldi.
88. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan atağında ceza sahasına giren Duarte'nin şutunda kaleci Grbic, topu çeldi. Dönen topu savunma oyuncusu Atakan Çankaya uzaklaştırdı.
Karşılaşmayı Alanyaspor 2-0 kazandı.