Dolar
42.78
Euro
50.12
Altın
4,338.58
ETH/USDT
2,996.60
BTC/USDT
88,659.00
BIST 100
11,341.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe'den Talisca'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Fenerbahçe Kulübü, dün oynanan ikas Eyüpspor maçında sakatlanan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın "sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama" tespit edildiğini duyurdu.

Ceren Aydınonat  | 21.12.2025 - Güncelleme : 21.12.2025
Fenerbahçe'den Talisca'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama

İstanbul

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Anderson Talisca'nın dün oynanan ikas Eyüpspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası bugün Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR'ı çekildi. Sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yarın Azerbaycan'a gidecek
Doğum yardımında en büyük pay "birinci" çocukların oldu
Deprem bölgesinin en küçük hak sahibi yeni yuvasında
Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
Türkiye, 1963'teki "Kanlı Noel" katliamında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkleri andı

Benzer haberler

Fenerbahçe'den Talisca'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Fenerbahçe'den Talisca'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Kayserispor puanları "1-1" topluyor

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde "ilk golün" önemi

Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinden ilginç notlar

Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinden ilginç notlar
Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri "hırçın" geçiyor

Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri "hırçın" geçiyor
Trabzonspor ile Gençlerbirliği 73. randevuda

Trabzonspor ile Gençlerbirliği 73. randevuda
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet