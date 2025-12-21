Dolar
Spor, Futbol

Trabzonspor ile Gençlerbirliği 73. randevuda

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, yarın ligde 73. kez karşı karşıya gelecek.

Selçuk Kılıç  | 21.12.2025 - Güncelleme : 21.12.2025
Trabzonspor ile Gençlerbirliği 73. randevuda

Trabzon

Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında Ankara Eryaman Stadyumun'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde iki takım arasındaki 72 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 41-12 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 19 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 137 gol attı, kalesinde 67 gol gördü.

Ankara'daki maçlar

Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanında 36 karşılaşmanın 16'sında galibiyet elde etti.

Bordo-mavililer, 12 karşılaşmada sahadan beraberlikle, 8 karşılaşmadan ise yenilgiyle ayrıldı.

Son yenilgi 10 sezon önce

Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında son yenilgisini 10 sezon önce aldı.

En son 2015-16 sezonunda Ankara'da Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olan Trabzonspor, daha sonra oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Ligden 2020-21 sezonunda düşen başkent ekibiyle Trabzonspor, 4 sezon aradan sonra karşı karşıya gelecek.

En farklı galibiyetler Trabzonspor'dan

İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda en farklı galibiyetleri Trabzonspor aldı.

Bordo-mavililer, 1993-94 sezonunda sahasında 6-0, 1989-90 sezonunda 6-1 galip gelirken deplasmanda en farklı galibiyetleri ise 1989-90 ve 2012-2013 sezonunda 4-0'lık sonuçlarla elde etti.

