Spor, Futbol

Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasının kapanış maçında yarın Gençlerbirliği ile deplasmanda mücadele edecek.

Selçuk Kılıç, Salih Ulaş Şahan  | 21.12.2025 - Güncelleme : 21.12.2025
Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak

Trabzon/Ankara

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de geçen hafta sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da hafta içi konuk ettiği Corendon Alanyaspor'a 1-0 kaybeden Trabzonspor, ilk yarının son maçını galibiyetle kapatarak devre arasına moralli girmek istiyor.

Ligde 35 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan, Fenerbahçe'nin de 1 puan gerisinde üçüncü sıradaki Karadeniz ekibi, zirve yolunda kazanmayı hedefliyor.

Karadeniz ekibinde, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat olan Visca ve Baniya, sakatlığından dolayı TFF'ye ismi bildirilmeyen Nwakaeme ile 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Mustafa Eskihellaç, forma giyemeyecek.

Beşiktaş maçında sakatlanan Folcarelli'nin durumu, son kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Gençlerbirliği ise 4 galibiyet, 3 beraberlik, 9 yenilgi sonucunda hanesine yazdırdığı 15 puanla 13. basamakta yer alıyor.

Ligdeki son karşılaşmasında Kasımpaşa ile deplasmanda 0-0 berabere kalan başkent ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Sipay Bodrum FK'yi 3-2 mağlup etti.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki kırmızı-siyahlılarda kart cezalısı M'Baye Niang, maçta forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de Trabzonspor ile son maçını 15 Mayıs 2021'de oynadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

