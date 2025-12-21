Dolar
Spor, Futbol

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde "ilk golün" önemi

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 23 derbide ilk golü atan takım 3 kez kaybetti.

Metin Arslancan  | 21.12.2025 - Güncelleme : 21.12.2025
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde "ilk golün" önemi

İstanbul

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında 23 Aralık Salı günü derbi heyecanı yaşanacak. Rekabette son 10 sezonda Süper Lig'de 21, Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere 23 randevuda öne geçen takım 11 kez sahadan galip ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda 9 defa da taraflar eşitliği bozamadı.

Bu sezon Süper Lig'deki randevuda Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği derbide Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olmuştu.

Öne geçen takımın yenildiği maçlar

Geride kalan 10 sezonda Fenerbahçe 2, Beşiktaş ise 1 kez öne geçtiği maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Süper Lig'de 2017-18 sezonunda o dönemki adı Vodafone Park'ta oynanan maçta Fenerbahçe, Fernandao ile öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Ligde 2022-23 sezonundaki mücadele, derbi tarihine adını yazdırmayı başardı. Zorlu derbide Fenerbahçe, evinde 1-0 üstün duruma geçse de sahada 10 kişi kalan Beşiktaş, Nathan Redmond'ın yıldızlaştığı müsabakayı geriden gelerek 4-2 kazandı.

Öne geçen takımın kaybettiği üçüncü maç ise bu sezon oynandı. Ligin 11. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden siyah-beyazlılar, ilk yarının ortalarında 2-0 öne geçti. Beşiktaş'ın 2. golünden birkaç dakika sonra Orkun Kökçü ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesiyle maçta dengeler değişti ve sarı-lacivertliler, zorlu derbiyi 3-2'lik galibiyetle geçti.

Beşiktaş 11, Fenerbahçe 10 kez öne geçti

Taraflar arasındaki son 23 karşılaşmada Beşiktaş 11, Fenerbahçe 10 kez öne geçmeyi başardı.

Zorlu derbide son 10 sezonda 2 karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş rakibi karşısında öne geçtiği 11 maçtan 5'ini kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakaların 5'inde eşitliği bozamazken 1 maçı ise puansız tamamladı.

Sarı-lacivertliler ise öne geçtiği 10 maçın 6'sını kazanırken 2'sini beraberlikle noktaladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği 2 derbiden mağlubiyetle ayrıldı.

Son 10 sezondaki tablo

TarihStatOrganizasyonSonuç (BJK-FB)İlk Gol
27.09.2015Atatürk OlimpiyatSüper Lig3-2Simon Kjaer (Kendi kalesine) (BJK)
29.02.2016ÜlkerSüper Lig0-2Volkan Şen (FB)
03.12.2016ÜlkerSüper Lig0-0-
05.02.2017Vodafone ParkTürkiye Kupası0-1Robin Van Persie (FB)
11.05.2017Vodafone ParkSüper Lig1-1Vincent Aboubakar (BJK)
23.09.2017ÜlkerSüper Lig1-2Giuliano (FB)
25.02.2018Vodafone ParkSüper Lig3-1Fernandao (FB)
01.03.2018Vodafone ParkTürkiye Kupası2-2Alvaro Negredo (BJK)
24.09.2018ÜlkerSüper Lig1-1Ryan Babel (BJK)
25.02.2019Vodafone ParkSüper Lig3-3Gökhan Gönül (BJK)
22.12.2019ÜlkerSüper Lig1-3Max Kruse (FB)
19.07.2020Vodafone ParkSüper Lig2-0Domagoj Vida (BJK)
29.11.2020ÜlkerSüper Lig4-3Vincent Aboubakar (BJK)
21.03.2021Vodafone ParkSüper Lig1-1Domagoj Vida (BJK)
19.12.2021ÜlkerSüper Lig2-2Mesut Özil (FB)
08.05.2022Vodafone ParkSüper Lig1-1Filip Novak (FB)
02.10.2022Vodafone ParkSüper Lig0-0-
02.04.2023ÜlkerSüper Lig4-2Enner Valencia (FB)
09.12.2023TüpraşSüper Lig1-3Edin Dzeko (FB)
27.04.2024ÜlkerSüper Lig1-2Michy Batshuayi (FB)
07.12.2024TüpraşSüper Lig1-0Alex Oxlade-Chamberlain (BJK)
04.05.2025ÜlkerSüper Lig1-0Gedson Fernandes (BJK)
02.11.2025TüpraşSüper Lig2-3El Bilal Toure (BJK)

Not: 2017-18 sezonunda Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı hükmen 3-0 mağlup ettiği derbi listede yer almamıştır.

