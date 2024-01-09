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Spor, Futbol

Adana Demirspor yarın İstanbulspor'u ağırlayacak

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme müsabakasında yarın İstanbulspor'u konuk edecek.

Mustafa Ünal Uysal  | 09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
Adana Demirspor yarın İstanbulspor'u ağırlayacak

Adana

Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Ligde çıktığı 18 karşılaşmada 28 puan toplayan ve 7. sırada yer alan Adana Demirspor, oynadığı müsabakalarda kalesinde 22 gol görürken, rakip fileleri de 31 kez havalandırdı.

Adana ekibi, 5 puanla ligin son sırasında yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

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