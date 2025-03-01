Adana Demirspor ile Sipay Bodrum FK berabere kaldı

Adana
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
5. dakikada Cenk Şen'in ceza sahasında uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Tolga Kalender'in vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
33. dakikada Fredy'nin sağ kanattan kale sahası içine gönderdiği topta Puscas ile kaleci Vedat Karakuş arasında oluşan karambol sonrası kaleye yönelen meşin yuvarlağı Arda Okan Kurtulan çizgi üzerinden çıkardı.
41. dakikada ceza sahası içinde Fredy'nin topuk pasında sol çaprazda topla buluşan Okita'nın vuruşunda, kaleci Murat Uğur Eser meşin yuvarlağı kornere çeldi.
42. dakikada sağ kanattan Cenk Şen'in ortasında topla buluşan Puscas'ın sol ayakla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Murat Uğur Eser'den döndü. Devam eden pozisyonda Puscas'ın tekrar diziyle yaptığı vuruşta top dışarı çıktı.
44. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan Bünyamin Balat'ın vuruşunda, top direği sıyırarak dışarı gitti.
Maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
56. dakikada Bardhi'nin sol kanattan kullandığı köşe atışında kafayla topu yerden sektiren Ajeti'nin vuruşunda, top az farkla üstten dışarı çıktı.
69. dakikada Mohammed'in uzaktan sert şutunda, kaleci Murat Uğur Eser topu kornere çeldi.
75. dakikada rakip ceza sahasından atılan uzun topta Ozan Demirbağ'dan önce kalesini terk eden kaleci Diogo Sousa ceza sahası dışında kafayla topu uzaklaştırdı.
90+4. dakikada ceza sahası yayı civarında Salih Kavrazlı'nın vuruşunda, kaleci Diogo Sousa yatarak topa hakim oldu.
Karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Bu arada kaleci Vedat Karakuş, ilk yarının sonlarına doğru Puscas ile mücadelesinde kafasına aldığı darbeyle sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vedat'ın bilincinin açık olduğu belirtildi.
Mustafa Alper Avcı: "İkinci yarı oyunu domine edebilmeyi başaran bir Adana Demirspor takımı gördük"
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Sipay Bodrum FK ile golsüz berabere kalan Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Alper Avcı, "İlk yarı sahada maçı hak eden bir Bodrum FK vardı ama ikinci yarı oyunu domine edebilmeyi başaran bir Adana Demirspor takımı gördük." dedi.
Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı Bodrum FK'nin iyi oynadığını belirtti.
Bu bölümde savunmada ciddi hatalar yaptıklarını dile getiren Avcı, birinci bölge savunmasında ve geçişlerdeki paylaşımla alakalı hatalar yaptıklarını vurguladı.
Avcı, ilk yarıyı mağlup kapatmamanın kendileri açısından şans olduğunu ifade ederek, "İkinci oyuncularımız reaksiyon gösterdi. İlk yarı ile ikinci yarı arasında ciddi bir fark var. İlk yarı sahada maçı hak eden bir Bodrum FK vardı ama ikinci yarı oyunu domine edebilmeyi başaran bir Adana Demirspor takımı gördük. Pozisyonlar oldu, keyifli bir müsabakaydı. Saha içinde iyi futbol oynayabilen bir Adana Demirspor izlettirmek amacımız. Samsunspor maçı zor bir maç olacak ama ondan sonra milli maç arası var. Arayı iyi değerlendirip ligin son periyoduna daha hazır halde girmek istiyoruz." diye konuştu.
Avcı, maçta bir pozisyon sonrası sakatlanan ve ambulansla hastaneye sevk edilen kaleci Vedat Karakuş'un sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı.
Jose Morais: "Gol yollarındaki bitiriciliği arttırabilirsek daha iyi sonuçlar elde edebiliriz"
Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais de oyuncularını tebrik etti.
Oyuncularının gösterdiği performansın iyi olduğunu ifade eden Morais, maçın başından itibaren birçok pozisyon yakaladıklarının altını çizdi.
Morais, karşılaşmada 7-8 pozisyonlarının olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:
"Maçta ofsayttan verilmeyen 2 golümüz var. Bunlara baktığımız zaman gol fırsatları yaratıyoruz. Bunların değerlendirmesinde belki biraz daha kendimizi geliştirebiliriz. İşin savunma tarafına bakacak olursak maçı gol yemeden kapattık. Bu açıdan hem savunmayı iyi yapıp hem de gol şansları yarattığımızı görüyoruz. Gol yollarındaki bitiriciliği arttırabilirsek daha iyi sonuçlar elde edebiliriz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.