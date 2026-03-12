Dolar
Spor, Futbol

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Samsunspor'a ziyaret

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Samsunspor Kulübünü ziyaret etti.

İlyas Gün  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
Samsun

Nuri Asan Tesisleri'ne gelen Montella'yı Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, futbol direktörü Fuat Çapa ile icra kurulu üyeleri Koray Yalçın ve Mustafa Aztopal karşıladı.

Teknik Direktörü Thorsten Fink ile sohbet eden kaptan Zeki Yavru ile görüşen Montella, krmızı-beyazlı ekibe İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile yapacakları UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk karşılaşmasında başarı diledi.


