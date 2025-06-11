Dolar
39.17
Euro
44.76
Altın
3,338.25
ETH/USDT
2,790.50
BTC/USDT
109,798.00
BIST 100
9,659.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Meksika karşılaşması sonrası ABD'deki Kenan Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Meksika'ya 1-0 mağlup oldu

A Milli Futbol Takımı, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika'ya 1-0 mağlup oldu.

Hilmi Sever  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Meksika'ya 1-0 mağlup oldu Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Kuzey Carolina

İtalyan teknik adam, ABD karşısında forma verdiği Eren Elmalı, Zeki Çelik, Orkun Kökçü ve Oğuz Aydın'ın yerine Yasin Özcan, Mert Müldür, Kaan Ayhan ve İrfan Can Kahveci'ye ilk 11'de şans verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Montella, milli takımı sahaya; Berke Özer, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Yasin Özcan, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız ilk 11'iyle sürdü.

Milli takımda Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Zeki Çelik, Barış Alper Yılmaz, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Okay Yokuşlu, Eren Elmalı, Deniz Gül, Can Uzun, Oğuz Aydın, Mustafa Eskihellaç, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü ve Ahmed Kutucu yedekler arasında yer aldı.

İlk yarı

14. dakikada milli takım gole yaklaştı. Kaan Ayhan'ın Meksika ceza yayının solundan kullandığı frikikte, köşeye giden topu kaleci Malagon sağına uzanıp taca gönderdi.

23. dakikada Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı kornerde ceza saha dışına yolladığı topa Kenan Yıldız gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

42. dakikada ay-yıldızlı ekip bir kez daha öne geçme şansını kullanamadı. Mert'in pasıyla Meksika ceza yayı önünde topla buluşan İrfan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya gitti.

45. dakikada Meksika öne geçti. Sağdan kullanılan taç atışı sonrası Ruiz'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pineda'nın dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısını Meksika 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

65. dakikada Meksika ikinci golüne yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Sepulveda'nın altıpas önüne yerden çevirdiği topa Huerta vurdu, yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

76. dakikada milli takım beraberliğe yaklaştı. Sol kanattan rakibini geçip ceza sahasına giren Kenan'ın yerden içeriye çevirdiği topa Kerem gelişine sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

Mücadele Meksika'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Yasin Özcan ilk milli maçında

Yasin Özcan, A Milli Futbol Takımı'yla ilk maçına Meksika karşısında çıktı.

ABD maçında forma şansı bulamayan 19 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım formasını ilk kez Meksika karşısında giydi.

Kaan Ayhan kaptan

​​​​​​​A Milli Futbol Takımı'nda Meksika karşısında Kaan Ayhan kaptan olarak sahaya çıktı. ABD karşılaşmasında Kaan Ayhan yedekler arasında yer aldığı için Çağlar Söyüncü kaptanlık pazubandını takmıştı.

Milli Takımın birinci kaptanı Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almıyor.

Türk taraftarlar, milli takımı yalnız bırakmadı

A Milli Futbol Takımı'nın ABD'de Meksika ile oynadığı mücadelede Türk taraftarlar, ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı.

Türk taraftarlar, Kenan Stadı'ndaki maçta tribünlerde ay-yıldızlı bayraklarıyla yer aldı.

Kenan Stadı'ndaki karşılaşmada tribünlerde boşluklar görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, canlı yayında soruları yanıtladı
Türkiye, Avusturya'da okula düzenlenen silahlı saldırıdan derin üzüntü duyuyor
TİKA'dan Kamboçya ve Moğolistan'da eğitim ve sosyal hizmetlere destek projeleri
Muğla'ya Kurban Bayramı'nda 246 bin 582 araç girişi gerçekleşti
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altında

Benzer haberler

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Meksika'ya 1-0 mağlup oldu

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Meksika'ya 1-0 mağlup oldu

Çin: ABD ile ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydedildi

Trump'tan Amerikan bayrağını yakanlara 1 yıl hapis cezası önerisi

ABD'deki Pew Research raporu: Müslümanların dünya genelindeki nüfus artışı birinci sırada

ABD'deki Pew Research raporu: Müslümanların dünya genelindeki nüfus artışı birinci sırada
ABD'de California Valisi, Trump'ın Los Angeles'ta asker kullanmasını engellemek için mahkemeye başvurdu

ABD'de California Valisi, Trump'ın Los Angeles'ta asker kullanmasını engellemek için mahkemeye başvurdu
CENTCOM Komutanı, Türkiye'nin Suriye'deki entegrasyon sürecinde olumlu rol oynadığını belirtti

CENTCOM Komutanı, Türkiye'nin Suriye'deki entegrasyon sürecinde olumlu rol oynadığını belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet