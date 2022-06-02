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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 4 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da Faroe Adaları ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Emrah Oktay   | 02.06.2022
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışan ay-yıldızlı ekip, sabah antrenmanını salonda geçirdi. Günün ikinci idmanı ise teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirildi.

Aday kadroda yer alan tüm futbolcuların katıldığı idman, eğlenceli ısınma hareketleriyle başladı. Oyuncular, daha sonra pas, hücum varyasyonları ve duran toplar uygulamaları üzerinde durdu.

Antrenmanı TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop ve genel sekreter Kadir Kardaş da izledi.

Ay-yıldızlı ekip, Faroe Adaları maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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