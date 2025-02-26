Dolar
36.45
Euro
38.24
Altın
2,903.38
ETH/USDT
2,440.10
BTC/USDT
87,530.00
BIST 100
9,583.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici konuşuyor
logo
Spor, Futbol

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın biletleri yok satıyor

ABD'de 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın biletleri büyük ilgi gördü.

Selçuk Buğra Gökalp  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın biletleri yok satıyor

Ankara

Turnuvayı yerinde izlemek isteyen futbolseverler için FIFA, "genel satış biletleri" ve turnuvaya katılan 32 kulübün taraftarlarına özel "kulüp taraftar biletleri" olmak üzere iki tür bilet satışı yapıyor. Yalnızca üç kulübün taraftarları için bilet satışı devam ederken, diğer kulüplerin biletleri tükenmiş durumda."

Yalnızca üç kulübün taraftarları için bileti satışı devam ederken diğer kulüplerin taraflar biletleri tükenmiş durumda. New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda 13 Temmuz'da oynanacak final maçı biletleri ise tükenmek üzere.

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF), Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) birliği üyesi toplam 32 takımın katılacağı turnuva, 15 Haziran'da Florida'daki Hard Rock Statyumu'nda oynanacak El Ahli - İnter Miami maçıyla başlayacak.

Takımlar, birbirleriyle tek maç üzerinden karşılaşacak ve gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre mücadele edecek.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası grupları şu şekilde:

A Grubu: Palmeiras (Brezilya), Porto (Portekiz), El Ahli (Mısır), İnter Miami (ABD)

B Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Atletico Madrid (İspanya), Botafogo (Brezilya), Seattle Sounders (ABD)

C Grubu: Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz), Boca Juniors (Arjantin), Auckland City (Yeni Zelanda)

D Grubu: Flamengo (Brezilya), Chelsea (İngiltere), ES Tunis (Tunus), Leon (Meksika)

E Grubu: River Plate (Arjantin), Inter (İtalya), Monterrey (Meksika), Urawa Red Diamonds (Japonya)

F Grubu: Fluminense (Brezilya), Borussia Dortmund (Almanya), Ulsan (Güney Kore), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika)

G Grubu: Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Wydad (Fas), El Ain (Birleşik Arap Emirlikleri)

H Grubu: Real Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya), El Hilal (Suudi Arabistan), Pachuca (Meksika)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hakkari'de dağdan kopan kaya otomobile isabet etti
Mehmetçik, ülkenin dört bir yanından gelen öğrencileri birliklerde ağırladı
İstanbul'da arızalanan metrobüs yoğunluğa neden oldu
Amasya'da bir çiftçi soğuk havada meyve ağaçlarını buz tutturarak koruyor
SETA tarafından "Türkiye-Hindistan İlişkileri" konulu konferans düzenlendi

Benzer haberler

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın biletleri yok satıyor

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın biletleri yok satıyor

Bursaspor tribünlerinden "İsrail futboldan men edilsin" çağrısı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet