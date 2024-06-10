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Spor, Futbol, EURO 2024

EURO 2024'E DOĞRU - Almanya'nın 4. büyük kenti Köln

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliği yapacak Almanya'nın Köln şehri, ülkenin en büyük 4. kenti olarak dikkati çekiyor.

Süha Gür  | 10.06.2024 - Güncelleme : 10.06.2024
EURO 2024'E DOĞRU - Almanya'nın 4. büyük kenti Köln

Istanbul

Roma İmparatoru Claudius tarafından Aşağı Ren Bölgesi'ni Cermen kabilelerinin saldırılarından korumak için bir koloni şeklinde kurulan Köln, demir ve havayolu ulaşım ağının kesişme noktasında yer alıyor.

İnşaatı 632 yıl süren çift kuleli Köln Katedrali, UNESCO Kültür Mirası listesinde yer alıyor ve şehrin en ünlü yapısı olarak ön plana çıkıyor.

Parfümleriyle ünlü olan Köln, kozmopolit yapısıyla kültür, sanat, ticaret, bilim gibi konularda gelişmiştir.

Ren Nehri'nin ortasından geçmesiyle tarihsel süreçte önemi bir ticaret kenti haline gelen Köln, köklü geçmişi ve kendine özgü mimarisiyle adından söz ettiriyor.

Avrupa'nın iyi müzelerine ev sahipliği yapan şehir, orta çağda Avrupa'nın en büyük merkezlerinden biri haline gelmişti. 12. yüzyıldan itibaren Köln, Hıristiyan aleminde Kudüs, İstanbul ve Roma'nın ardından kutsal şehir olarak ilan edilmişti.

Yaklaşık 9 bin tarihi binanın bulunduğu Köln, Avrupa'nın en büyük havayolu Lufthansa'nın ana şirket merkezine ev sahipliği yapıyor. Köln aynı zamanda önemli bir kimya ve otomobil endüstrisine de sahip.

Festivaller

Köln, Almanya'nın en aktif şehirleri arasında yer alıyor.

Kent, hem bir metropol olması hem de güçlü geçmişi dolayısıyla birbirinden farklı etkinliklere ve eğlenceli festivallere ev sahipliği yapmakta.

Şehirde şubat ayında Köln karnavalı, temmuzda SummerJam, eylülde Köln Maratonu ve kasımda Kunstsalon Müzik Festivali ile Müze Geceleri etkinlikleri düzenleniyor.

Şehirde spor

Köln şehri, Almanya'nın köklü ekiplerinden FC Köln takımına ev sahipliği yapıyor.

Simgesi ve maskotu keçi olan Köln, Bundesliga'nın ilk şampiyonu ünvanını taşıyor.

Farklı branşlarda birçok spor kulübün faaliyet gösterdiği şehirde, 1997'den bu yana her yıl sonbaharda Köln Maratonu düzenleniyor.

1999 yılında ilk Alman Spor ve Olimpiyat Müzesi de bu kentte hizmete girdi.

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