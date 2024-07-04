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Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, vakfın Maslak’taki merkezinde düzenlenen toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
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Spor, EURO 2024

A Milli Takım'ın kamp yaptığı Barsinghausen, futbolculara iyi bir çalışma ortamı sağlıyor

A Milli Futbol Takımı'nın, Almanya'da 11 Haziran'dan bu yana kamp yaptığı Barsinghausen, Aşağı Saksonya eyaletinde yer alan küçük bir kasaba.

Hilmi Sever  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
A Milli Takım'ın kamp yaptığı Barsinghausen, futbolculara iyi bir çalışma ortamı sağlıyor Fotoğraf: Murat Karadağ/ AA

HANNOVER

Yaklaşık 35 bin kişilik nüfusa sahip Barsinghausen, A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) boyunca ana kamp merkezi konumunda bulunuyor.

Ay-yıldızlı ekip, Dortmund, Hamburg ve Leipzig'de oynadığı karşılaşmaların ardından da Barsinghausen'e hazırlıklarını sürdürmek için geri döndü.

Ormanları ve yürüyüş alanlarıyla sakin bir kasaba olan Barsinghausen, ay-yıldızlı futbolculara da iyi bir çalışma ortamı sağlıyor.

Hannover'e bağlı olan Barsinghausen, yeşil alanları ve kuş sesleriyle sakin bir kasaba.

Milli Takım'ın kamp oteli de Barsinghausen'deki en büyük tesis konumunda bulunuyor. Ormanın hemen dibinde yer alan tesis, antrenman sahaları ve sessizliğiyle milli takıma rahat bir çalışma ortamı sunuyor.

Ay-yıldızlı ekip, şampiyonada ilerlediği sürece ana kamp merkezi Barsinhgausen'de çalışmalarını sürdürecek. Bu nedenle Barsinghausen'e her dönüş milli takım için tur anlamına geliyor.



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