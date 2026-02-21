ZUCHEX 2026, 9-12 Eylül'de 36. kez kapılarını açacak
Ev ve mutfak eşyaları pazarının buluşma platformlarından biri olan ZUCHEX 2026, 9-12 Eylül'de Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde 36. kez kapılarını açacak.
İstanbul
ZUCHEX'in düzenleyicisi Informa Markets tarafından yapılan açıklamaya göre, ZUCHEX, Ticaret Bakanlığı tarafından 2026 yılı Prestijli Uluslararası Fuarlar listesine dahil edildi.
Prestijli fuar statüsü kapsamında, ZUCHEX 2026’ya katılacak firmalar yer kirası ve stant giderleri için 1 milyon 292 bin TL’ye kadar devlet desteğinden yararlanabilecek.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Informa Markets tarafından düzenlenen ZUCHEX 2026, prestijli fuar statüsüyle birlikte yalnızca katılımcılarına mali avantaj sunan bir organizasyon olarak değil, Türkiye’nin ev ve mutfak eşyaları sektöründeki küresel liderlik iddiasını güçlendiren stratejik bir platform olarak da öne çıkıyor.
Fuar, profesyonel satın alma heyetleri, zincir mağazalar, e-ticaret platformları, distribütörler, HORECA temsilcileri, tasarımcılar ve uluslararası ticaret firmaları dahil olmak üzere karar verici binlerce sektör profesyonelini aynı çatı altında buluşturacak.
Sofra ve Mutfak Eşyaları, Pişirme Ekipmanları, Plastik Ev Eşyaları ve Bahçe Aksesuarları, Ev Gereçleri, Dekoratif Ev ve Mutfak Eşyaları ile Elektrikli Ev Aletleri kategorilerindeki yeniliklerin bir arada sergileneceği ZUCHEX 2026’da sektörün bugünü ve geleceğinin ele alındığı ZuchXTalks oturumları, genç tasarımcıların yenilikçi fikirlerini üretimle buluşturan ZUCHEX Designathon ve farklı disiplinlere yönelik atölye çalışmaları da ziyaretçilerle buluşacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ZUCHEX Fuar Direktörü Funda Kunduz, prestijli fuar statüsü sayesinde ZUCHEX 2026’ya katılacak yerli firmaların, daha güçlü iş birlikleri kurma ve dünya pazarlarına daha avantajlı koşullarda açılma fırsatı yakalayacağını ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.