Ziraat mühendislerinden Rusya'ya sebze ihracatı için daha fazla üretim çağrısı
Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Ünal, "Rusya'nın 9 ülkeden sebze ürünleri ithalatını artırma kararı üreticilerimizi sevindirdi. Rusya'ya gönderilecek sebze için daha fazla üretim yapılması şart." diye konuştu.
Ankara
Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Mehmet Ali Ünal, AA muhabirine, Rusya'nın, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Mısır, Özbekistan ve Türkmenistan'dan sebze ithalatını artırma kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Rusya'nın, Ukrayna ile savaş ve yaptırımlardan dolayı Türk çiftçisine muhtaç hale geldiğini ifade eden Ünal, "Rusya'nın 9 ülkeden sebze ürünleri ithalatını artırma kararı üreticilerimizi sevindirdi. Rusya'ya gönderilecek sebze için daha fazla üretim yapılması şart. Üretim yapılmadan ihracat gerçekleştirilirse iç pazarda arz sıkıntısı yaşanabilir. Bu ortamda paranız olsa bile ürün bulamayabilirsiniz. İç piyasa dengelerine de dikkat etmek suretiyle bereketli bir bahar-yaz sezonu olacağını öngörmekteyiz." diye konuştu.
Rusya'nın söz konusu 9 ülkeden ilave domates, biber, kabak ve patlıcan ithal edeceğini açıkladığını anımsatan Ünal, şunları söyledi:
"Türkiye ile Rusya arasında 2015 yılında yaşanan uçak düşürme krizi öncesinde domates ihracatına kota uygulanmıyordu ve o dönemde yaklaşık 340 bin ton domates ihracatı söz konusuydu. Bugün geldiğimiz noktada 300 bin ton domates kotası bulunmaktadır. Hal böyleyken Rusya'nın domates ithal ettiği Azerbaycan, Fas ve Çin ile ilk 4'ü oluşturmamız güçlü bir pazar olduğumuzun kanıtıdır. Diğer sebzeler dikkate alındığında ise İsrail, Türkiye ve Çin liderliği göze çarpıyor."
"Mazot desteği artırılmalı"
Türkiye ile Rusya'nın yüz yıllara dayalı komşuluk ilişkileri olduğuna işaret eden Ünal, iki ülke ticari ve ekonomik ilişkilerinin tarihi önem taşıdığını dile getirdi. Ünal, Rusya'nın yüz ölçümü ve ekim alanları büyük olsa da iklim özellikleri açısından ürün deseninin kısıtlı olduğunu ifade etti.
Her yıl Rusya'ya 1-1,5 milyar dolar seviyesinde tarım ürünü ihracatı yapıldığını belirten Ünal, bu tutarın ağırlıkla narenciye ve sofralık üzüm başta olmak üzere yaş meyve sebze ürünlerinden oluştuğunu dile getirdi. Ünal, Rusya'nın hayvansal ürünlerden bal, süt, sığır ve domuz eti ile yumurta ve tavuk eti üretiminde de dünyada ilk 8 ülke arasında yer aldığını kaydetti.
Mehmet Ali Ünal, üreticilerin girdi maliyetlerini tolere edebilmek ve üretimin artırılmasını sağlamak için mazot desteğinin de artırılması gerektiğini vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.