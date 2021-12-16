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Ekonomi

Yurt dışında yerleşikler geçen hafta 6,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 104,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 54,4 milyon dolarlık DİBS satarken, 6,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı

Murat Aslan   | 16.12.2021
Yurt dışında yerleşikler geçen hafta 6,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 10 Aralık ile biten haftada net 104,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 54,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 6,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 3 Aralık itibarıyla 19 milyar 468,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 10 Aralık'ta 20 milyar 25,7 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 3 milyar 748,7 milyon dolardan 3 milyar 608,7 milyon dolara inerken, ŞBS stokları da 137,2 milyon dolardan 139,9 milyon dolara yükseldi.

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