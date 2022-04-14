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Ekonomi

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 245,2 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 245,2 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 38,7 milyon dolarlık DİBS ve 4,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

Murat Aslan   | 14.04.2022
Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 245,2 milyon dolarlık hisse senedi aldı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Nisan haftasında net 245,2 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 38,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 4,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 1 Nisan itibarıyla 18 milyar 482,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 8 Nisan'da 19 milyar 462,3 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 2 milyar 325,1 milyon dolardan 2 milyar 235,6 milyon dolara, ŞBS stokları ise 136,4 milyon dolardan 131,1 milyon dolara geriledi.

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