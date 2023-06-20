Dolar
23.62
Euro
25.81
Altın
1,953.26
ETH/USDT
1,726.00
BTC/USDT
26,738.00
BIST 100
5,258.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,45, yıllık yüzde 32,13 arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,45, yıllık bazda yüzde 32,13 yükseliş gösterdi.

Mert Davut  | 20.06.2023 - Güncelleme : 20.06.2023
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,45, yıllık yüzde 32,13 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, mayısta YD-ÜFE'de aylık yüzde 0,45, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,13, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 9,23 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 67,27 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 26,05, imalatta yüzde 32,24 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara malında yüzde 30,05, dayanıklı tüketim malında yüzde 39,88, dayanıksız tüketim malında yüzde 36,35, sermaye malında yüzde 39,51 artış gerçekleşirken enerjide yüzde 14,87 azalış kaydedildi.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,48, imalatta yüzde 0,45 artış şeklinde hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında 0,39, dayanıklı tüketim malında yüzde 0,73, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,29, sermaye malında yüzde 1,49 artış yönünde olurken, enerji yüzde 9,07 azalış şeklinde gerçekleşti.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 4 alt sektör daha düşük, 21 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

YD-ÜFE'ye göre azalış gösteren tek alt sektör yüzde 14,87 ile kok ve rafine petrol ürünleri oldu. Buna karşılık başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipmanlar yüzde 50,57, içecekler yüzde 49,89, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 48,93 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık YD-ÜFE'ye göre 5 alt sektör daha düşük, 20 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Aylık bakıldığında kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 9,07, metal cevherleri yüzde 1,68, ana metaller yüzde 0,49 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler olarak hesaplandı. Buna karşılık basım ve kayıt hizmetleri yüzde 4,05, diğer mamul eşyalar yüzde 3,36, tütün ürünleri yüzde 3,11 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emniyet 15 organize suç örgütüne yönelik 31 ilde Kukla Operasyonu düzenledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum
Bakan Göktaş: Kadın konukevlerinden hizmet alan 832 kadının iş imkanına kavuşmasını sağladık
Malatya'yı hızlı trenle Ankara ve İstanbul'a bağlayacak Sivas Bölgesel Treni seferleri başladı
Yüksekova kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,45, yıllık yüzde 32,13 arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,45, yıllık yüzde 32,13 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi nisanda aylık yüzde 0,63, yıllık yüzde 40,2 arttı

Tarım ÜFE mayısta aylık bazda yüzde 2,14, yıllık yüzde 50,79 arttı

Türkiye'de mayısta 113 bin 276 konut satıldı

Türkiye'de mayısta 113 bin 276 konut satıldı
Nisan ayı dış ticaret endeksleri açıklandı

Nisan ayı dış ticaret endeksleri açıklandı
Perakende satış hacmi nisanda yıllık bazda yüzde 27,5 arttı

Perakende satış hacmi nisanda yıllık bazda yüzde 27,5 arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet