Ekonomi

Türkiye'de geçen yıl 21 bin 463 mali aracı kuruluş faaliyet gösterdi

Türkiye'de mali aracı kuruluşlar sektöründe faaliyet gösteren girişim sayısı geçen yıl 21 bin 463 oldu.

Mert Davut  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
Türkiye'de geçen yıl 21 bin 463 mali aracı kuruluş faaliyet gösterdi

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin mali aracı kuruluş istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, mali aracı kuruluşlar sektöründe 2024 yılında 21 bin 463 girişim faaliyette bulundu. Finansal hizmet faaliyetlerinde 295, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 75, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise 21 bin 93 girişim hizmet verdi.

Söz konusu kuruluşların faktör maliyetiyle katma değeri 1 trilyon 734 milyar lira, üretim değeri de 2 trilyon 882 milyar lira oldu.

Mali aracı kuruluşlarda toplam katma değerin yüzde 81,6'sı finansal hizmetler, yüzde 10,1'i sigorta, reasürans ve emeklilik fonları, yüzde 8,3'ü de finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerden oluştu.

Üretim değerinin de yüzde 74,9'unu finansal hizmetler, yüzde 17,6'sını sigorta, reasürans ve emeklilik fonları, yüzde 7,5'ini finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler oluşturdu.

Faktör maliyetiyle katma değer arttı

Bir önceki yıla göre faktör maliyetiyle katma değer yüzde 21,1, üretim değeri yüzde 40,2 artış gösterdi.

Faktör maliyetiyle katma değer 2024'te bir önceki yıla göre finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 11,4, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 46,2, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 173,6 yükseldi.

Üretim değeri de aynı dönemde finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 25,1, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 155,1, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 64,4 artış gösterdi.

Mali aracı kuruluşlarda 2023'te 345 bin 438 olan yıllık ortalama çalışan sayısı 2024'te 353 bin 24'e çıktı. Toplam istihdamın yüzde 67,1'ini finansal hizmet faaliyetleri, yüzde 7,5'ini sigorta, reasürans ve emeklilik fonları, yüzde 25,4'ünü finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde çalışanlar oluşturdu.

Personel maliyeti söz konusu yılda 480 milyar 468 milyon lira olarak hesaplandı.

Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 78,1'i finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 9,2'si sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 12,7'si ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde gerçekleşti. Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 85,3'ü maaş ve ücretlerden, yüzde 14,7'si sosyal güvenlik masraflarından oluştu.

Mali aracı kuruluşlarda 2024'te ücretli olarak istihdam edilen kadın personel sayısı 169 bin 277 iken erkek personel sayısı 174 bin 452 olarak kayıtlara geçti. Ücretli kadın çalışan oranı yüzde 49,2, ücretli erkek çalışan oranı ise yüzde 50,8 oldu.

Söz konusu kuruluşlarda sabit sermaye yatırımları toplam satın alış değeri 113 milyar 268 milyon lira olarak hesaplandı.

Mali aracı kuruluşlarda sabit sermaye yatırımları toplam satın alış değerinde en yüksek pay yüzde 81,4 ile finansal hizmet faaliyetlerinde gerçekleşti. Sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında bu pay yüzde 6,3 iken finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 12,3 olarak belirlendi.

