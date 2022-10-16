Dolar
18.57
Euro
18.06
Altın
1,643.89
ETH/USDT
1,279.00
BTC/USDT
19,086.00
BIST 100
3,626.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Umman: OPEC+ kararları tamamen ekonomik kaygılarla alındı

Umman, OPEC+ grubunun petrol üretimini azaltma kararının "tamamen ekonomik kaygılarla" alındığını belirtti.

Çağrı Koşak   | 16.10.2022
Umman: OPEC+ kararları tamamen ekonomik kaygılarla alındı

Muskat

Umman Enerji Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, kararın piyasa verileri ve daha önceki kararlarla örtüştüğü aktarıldı.

Açıklamada, kararın "tamamen ekonomik kaygılarla piyasadaki arz ve talep dengesi gözetilerek pragmatik ve objektif bir biçimde alındığı" kaydedildi.

"Karar, piyasalara güven vermek ve istikrarı sağlamak için gerekliydi." ifadeleri kullanılan açıklamada, söz konusu kararın ayrıca OPEC+ grubundan ülkelerin oy birliğiyle alındığı hatırlatıldı.

Ne olmuştu?

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, 11 Ekim'de ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Yunan Bakan Mitarakis'in iddialarına ilişkin açıklama
Bakan Bilgin, patlamanın yaşandığı maden ocağında incelemelerde bulundu
Bakan Koca, tedavileri devam eden madencilere ilişkin açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da tedavi gören madencileri ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti

Benzer haberler

Umman: OPEC+ kararları tamamen ekonomik kaygılarla alındı

Umman: OPEC+ kararları tamamen ekonomik kaygılarla alındı

Cezayir ile OPEC’ten "OPEC+ grubunun üretimi azaltma kararına" destek

Suudi Arabistan OPEC+ grubunun petrol üretimini düşürme kararıyla ABD'yi neden karşısına aldı?

Riyad: ABD ile ilişkilerimiz stratejik, OPEC+ kararları ise sadece ekonomiktir

Riyad: ABD ile ilişkilerimiz stratejik, OPEC+ kararları ise sadece ekonomiktir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet