Ekonomi

Tütün mamulleri ve alkollü içki satış belgelerinin 2026 bedelleri belirlendi

Tütün mamulleri ve alkollü içkiler için toptan satış belge bedeli 2026'da 82 bin 464 lira olacak.

Mehmet Can Toptaş  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Tütün mamulleri ve alkollü içki satış belgelerinin 2026 bedelleri belirlendi

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesinin Uygulanmasıyla İlgili Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satış belgelerinin 2026 yılı bedelleri belirlendi.

Buna göre, tütün mamulleri ve alkollü içkiler için toptan satış belge bedeli 82 bin 464 lira olacak.

Perakende satış belgelerinin bedeli ise il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 4 bin 240 lira, ilçe merkezlerinde 2 bin 802 lira, diğer mahallerde 1017 lira olarak uygulanacak.

Açık içki satış belgeleri için il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 17 bin 704 lira, diğer mahallerde 6 bin 792 lira bedel ödenecek.

Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri de kent merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 43 bin 64 lira, diğer mahallerde 39 bin 554 lira bedelle alınabilecek.

"Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Ek 2. Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu tebliğle, gelecek yıl uygulanacak tesis kurma ve faaliyet uygunluk belgeleriyle tütün ticareti yetki belgesi ve vize bedelleri belirlendi.

Buna göre, tütün işleme tesisi kurma uygunluk belgesi 628 bin 531 lira, tütün işleme tesisi faaliyet uygunluk belgesi 1 milyon 257 bin 64 lira, tütün ticareti yetki belgesi 628 bin 531 lira ve tütün ticareti yetki belgesi vize işlemleri yıllık 62 bin 849 lira bedelle alınabilecek.

Tesis kurma belge ücretleri

Bakanlığın bir diğer tebliğiyle de 2026'da uygulanacak tütün tesisi kurma, proje tadilatı uygunluk belgesi ve bandrol satış hizmet bedelleri belirlendi.

Buna göre, tesis kurma uygunluk belgesi karşılığında sigara üretim tesisleri için her 100 milyon sigara üretim kapasitesi başına 211 bin 238 lira, diğer tütün mamulleri için her 1 tonluk üretim kapasitesi başına 2 bin 506 lira alınacak.

Proje tadilatı uygunluk belgesi bedeli de sigara üretim tesislerinde her 100 milyon adetlik sigara üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 211 bin 238 lira, diğer tütün mamulleri üretim tesislerinde ise her 1 tonluk kapasite artışına neden olan proje değişiklikleri için 2 bin 506 lira olacak.

Bandrollerin her 1000 adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 39,27 lira tahsil edilecek.

Puro ithalatı yetki belgesi

Puro ve sigarillo ithalatı yetki belgesi için 1 milyon 227 bin 224 lira, söz konusu yetki belgelerinin yıllık süre uzatımı için 102 bin 964 lira ödenecek.

Öte yandan, tesis kurma uygunluk belgesi için makaron üretim tesislerinde her 100 milyon makaron üretim kapasitesi başına 211 bin 238 lira, proje tadilatı uygunluk belgesi için makaron üretim tesislerinde her 100 milyon adetlik makaron üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 211 bin 238 lira, her bir piyasaya arz uygunluk belgesi için de 39 bin 618 lira ödenmesi gerekecek.

Makaron ithalatı uygunluk belgesi için 39 bin 618 lira, bandrollerin her 1000 adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak da 198,27 lira alınacak.

Yaprak sigara kağıdı üretimi ve ticaretinde tesis kurma uygunluk belgesi bedeli, üretim tesisleri için her 100 milyon adet yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi başına veya proje tadilatı uygunluk belgesi karşılığında her 100 milyon kağıt üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 111 bin 15 lira olacak.

Yaprak sigara kağıdı ithalatı uygunluk belgesi için 39 bin 618 lira ödenecek. Her 1000 adet yaprak sigara kağıdı için satış hizmet bedeli olarak 8,14 lira alınacak.

Söz konusu tebliğler, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

İlgili konular
