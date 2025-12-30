Dolar
logo
Ekonomi

Cam ihtisas gümrüğü uygulamasına Erenköy Gümrük Müdürlüğü de dahil edildi

Bazı cam eşyanın Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemlerinin yapılabileceği yetkili idareler arasına Erenköy Gümrük Müdürlüğü de eklendi.

Seda Tolmaç  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Cam ihtisas gümrüğü uygulamasına Erenköy Gümrük Müdürlüğü de dahil edildi

Ankara

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, cam eşyaların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerine ilişkin düzenleme yapıldı.

Buna göre, Avrupa Birliği, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda menşeli olmayan bazı cam eşyanın Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemlerinin yapılabileceği yetkili gümrük idareleri arasına Erenköy Gümrük Müdürlüğü de dahil edildi.

