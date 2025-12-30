Dolar
logo
Ekonomi

Vergi indirim ve istisnalarından yararlanmak için yeminli mali müşavir tasdik şartı getirildi

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin istisna, indirim ve uygulamalardan yararlanabilmesi, yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibrazı şartına bağlandı.

Hülya Ömür Uylaş  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Vergi indirim ve istisnalarından yararlanmak için yeminli mali müşavir tasdik şartı getirildi

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, ilgili kanunlar uyarınca verilen gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerindeki istisna, indirim ve uygulamalardan yararlanabilmesi ile yerel ve küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi uygulamasına ilişkin işlemleri için yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz etmesi gerekecek.

Yeminli mali müşavirlerce yapılacak tasdik işlemiyle, mükelleflerin istisna, indirim ve uygulamalardan yararlanması için defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerinin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun düzenlenip düzenlenmediğinin, gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığının, hesaplamaların doğru beyan edilip edilmediğinin, istisna, indirim ve uygulamalara ilişkin belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığının tespit edilmesi amaçlanıyor.

Tasdik raporları, ilgili takvim yılı beyannamesi ile birlikte veya beyannamenin verilme süresinin bitimini takip eden 2 ay içerisinde dijital vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek.

Tasdik raporunun bu süre içerisinde de ibraz edilmemesi halinde, mükellef tasdike konu haktan yararlanamayacak. Gelir ve kurumlar vergisi istisna, indirim ve uygulama tasdik raporunun zamanında ibraz edilmemesi halinde ayrıca, özel usulsüzlük cezasına yönelik hüküm uygulanacak.

