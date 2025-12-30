İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yaşayan gemi Ahırkapı'ya demirletildi
İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında dümen arızası yaşayan EGE M adlı kargo gemisi, arızasının giderilmesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü refakatiyle Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetli şekilde demirletildi.
İstanbul
Karadeniz açıklarından İstanbul Boğazı'na giriş yapan, 190 metre uzunluğundaki Liberya bayraklı gemide, Beşiktaş açıklarındayken dümen arızası meydana geldi.
Yapılan kontrollerin ardından arızası kendi imkanlarıyla giderilen gemi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin eşliğinde Ahırkapı Demir Sahası'na demirletildi.
Boğaz hattında kısa süreliğine durdurulan deniz trafiği, geminin emniyetli şekilde demirlemesinin ardından normale döndü.
