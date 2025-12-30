Dolar
42.93
Euro
50.66
Altın
4,371.77
ETH/USDT
2,984.90
BTC/USDT
88,046.00
BIST 100
11,118.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan Polis Memuru İlker Pehlivan için Yalova Merkez Cami’nde cenaze töreni düzenleniyor
logo
Gündem

İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yaşayan gemi Ahırkapı'ya demirletildi

İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında dümen arızası yaşayan EGE M adlı kargo gemisi, arızasının giderilmesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü refakatiyle Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetli şekilde demirletildi.

Cüneyt Sevindik, Mustafa Mert Karaca  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yaşayan gemi Ahırkapı'ya demirletildi

İstanbul

Karadeniz açıklarından İstanbul Boğazı'na giriş yapan, 190 metre uzunluğundaki Liberya bayraklı gemide, Beşiktaş açıklarındayken dümen arızası meydana geldi.

Yapılan kontrollerin ardından arızası kendi imkanlarıyla giderilen gemi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin eşliğinde Ahırkapı Demir Sahası'na demirletildi.

Boğaz hattında kısa süreliğine durdurulan deniz trafiği, geminin emniyetli şekilde demirlemesinin ardından normale döndü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yaşayan gemi Ahırkapı'ya demirletildi
İstanbul'da yılbaşında 10 bin 552 sağlık personeli görev alacak
İstinaf Mahkemesi, CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin kararı usulden bozdu
Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıldönümünde şehitler anılacak
Kayseri'deki Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi bağımlılıkla mücadelede önemli rol üstleniyor

Benzer haberler

İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yaşayan gemi Ahırkapı'ya demirletildi

İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yaşayan gemi Ahırkapı'ya demirletildi

Bolu'da yoğun kar yağışı trafik kazalarına neden oldu

İstanbul'da teknik arıza nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşanıyor

Erzurum-Artvin kara yolunda dorsesi yola oturan gemi yüklü tır ulaşımı aksattı

Erzurum-Artvin kara yolunda dorsesi yola oturan gemi yüklü tır ulaşımı aksattı
ABD, İran'ın gölge filosuna yeni yaptırımlar uyguladı

ABD, İran'ın gölge filosuna yeni yaptırımlar uyguladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet