Ekonomi

Gümrük müşavirliği işlemlerinde 2026 yılı asgari ücretleri belirlendi

Gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği hizmetlerinde gelecek yıl uygulanacak asgari ücret tarifesi belli oldu.

Seda Tolmaç  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Gümrük müşavirliği işlemlerinde 2026 yılı asgari ücretleri belirlendi

Ankara

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, gümrük müşavirliği asgari ücretleri, 2026'da 50 lira ile 15 bin 940 lira arasında olacak.

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücretleri de 350 lira ile 332 bin 960 lira arasında değişecek.

Gümrük müşavirliği kapsamındaki toplam ücretin 78 bin lirayı, yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği doğrultusundaki toplam ücretin 26 bin lirayı aşması halinde aşan kısma ait tutar, tarafların anlaşmasıyla belirlenecek.

Öte yandan sektörel dış ticaret firmaları, dış ticaret sermaye şirketleri ve yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi firmaların ihracat işlemlerinde uygulanan asgari ücret tarifesindeki indirim oranı yüzde 20'ye düşürüldü.

Tebliğ, 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek.

