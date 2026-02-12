Dolar
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yeni transferler için Tüpraş Stadı'nda düzenlenen imza törenine katılıyor
logo
Ekonomi

Türkiye'nin Suriye'ye un ihracatı yüzde 110 arttı

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Türkiye'nin Suriye'ye un ihracatının 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 110 artarak 650 bin tona yükseldiğini bildirdi.

Uğur Aslanhan  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
Türkiye'nin Suriye'ye un ihracatı yüzde 110 arttı

İstanbul

Ulusoy, yaptığı açıklamada, yıllık 32 milyon tonluk üretim kapasitesine sahip olmasına rağmen 15 milyon ton un üretimi yapan Türkiye'nin, küresel un ticaretinden yüzde 23 pay aldığını ve 10 yıldır dünya un ihracat şampiyonu olduğunu belirtti.

Önceki yıllarda 3 milyon tonu aşan un ihracatının 2025'te zirai don, kuraklık ve buğday ithalatındaki düzenlemeler nedeniyle 2,4 milyon tona gerilediğini anlatan Ulusoy, en büyük pazar olan Irak'ta çok sert bir daralma yaşadıklarını aktardı.

Ulusoy, "Irak'a 2024'te yaptığımız 920 bin tonluk ihracatımız geçen yıl 360 bin tona kadar düştü. Buna karşılık Suriye'de de yüksek bir artış yaşadık. Bu ülkeye un ihracatımız geçen yıl 2024'e göre yüzde 110 artarak 650 bin tona yükseldi. Aylık bazda yaptığımız 20-30 bin tonluk un ihracatı 60-70 bin tonlara çıktı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin un ihracatında 20 yıldır birinci pazarı konumunda olan Irak'ın yerini Suriye'ye bıraktığını kaydeden Ulusoy, sadece ocakta 52 bin ton un ihracatı yapıldığını bildirdi.

Ulusoy, Suriye'ye un ihracatının 2026'da artışını sürdüreceğini belirterek, "Türkiye, sadece unda değil, gıda sektöründe de Suriye'nin önemli bir tedarikçisi. Özellikle Güneydoğu'daki üreticilerimiz Suriye ile şehirlerarası çalışır gibi ihracat yaptı. Türkiye, önümüzdeki süreçte de Suriye için önem arz etmeye devam edecektir." açıklamasında bulundu.

"Üretimde bu yıl yüzde 20 artış bekliyoruz""

Eren Günhan Ulusoy, geçen yıl kuraklık ve düşük yağış rejimi nedeniyle buğday rekoltesinde düşüş yaşandığını hatırlatarak, "Son dönemdeki yağışlar yeni sezon için umut verdi. Buğday üretiminin bu yıl 2025'e göre en az yüzde 20 artarak 20 milyon tonun üzerine çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ocak ve şubattaki yağışlar sayesinde topraktaki nem oranının geçen seneye göre yüzde 30 yukarıda olduğunu kaydeden Ulusoy, yağışların istenildiği gibi gitmesi halinde buğday üretiminin üç yıl önceki 22,5 milyon tonluk rekora yaklaşabileceğini bildirdi.

