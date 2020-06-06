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Ekonomi

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih' Trabzon Limanı'na demir attı

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi olan ve İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e geçebilmesi için direği kısaltılan "Fatih" gemisi, sökülen kulelerinin montajı için Trabzon Limanı'na demir attı.

Seyit Ahmet Eksik   | 06.06.2020
Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih' Trabzon Limanı'na demir attı Fotoğraf: Seyit Ahmet Eksik / AA

Trabzon

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki sondaj gemisi Fatih, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtaran" isimli römorkör ile çekilerek Trabzon Liman Müdürlüğü 4 nolu rıhtıma getirildi.

Gemi, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın seslendirdiği marşlarla karşılandı. Limanda, geminin İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e geçebilmesi için sökülen kulelerinin montajı yapılacak.

Kulelerin eklenmesiyle denizden yüksekliği 104 metreye ulaşacak gemi, Karadeniz'de sondaj çalışmalarına başlayacak.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, karşılama töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmak, ekonominin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmanın önemine dikkati çekti.

Çalışmanın, Türkiye için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Hacısalihoğlu, "Karadeniz'de bulunacak olan petrol, sadece petrol olarak değil, başta kimyasal olarak da şehrimizin, bölgemizin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. Bölgenin sadece tarıma, ticarete bağlı değil, sanayi altyapısının oluşmasına da büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş de Trabzon'un, Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli eyalet merkezlerinden biri olduğunun altını çizdi.

Ermiş, Trabzon Limanı'nın da tarihin derinliklerinden gelen büyük işlevler ortaya koyduğuna işaret ederek, "Trabzon Liman İşletmeciliği olarak, al bayrağımızı taşıyan Fatih'imize hoş geldiniz diyoruz. İyi ki varsınız. Her türlü desteği verdiğimiz Fatih'i evimizde misafir edip en iyi şekilde hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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