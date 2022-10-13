Dolar
18.56
Euro
18.15
Altın
1,665.02
ETH/USDT
1,245.70
BTC/USDT
18,963.00
BIST 100
3,553.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu vatandaşlara hitap ediyor AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konuşuyor
logo
Ekonomi

Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği "KN-12" envantere girdi

Makine ve Kimya Endüstri (MKE) AŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12, Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girdi.

Kemal Karadağ   | 13.10.2022
Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği "KN-12" envantere girdi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bağlı kuruluşumuz MKE tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine girdi. TSK için önem taşıyan KN-12'nin üretiminde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımızı kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamayla KN-12'nin görüntüsü de paylaşıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle 15 Ekim'de sefer yapılamayacak
AFAD'dan deprem testi uyarısı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 22 terör örgütü üyesi yakalandı
Bakan Soylu: Bizim terörün dışında hiç kimseye karşı bir söz söylediğimiz yok
Zelenskiy, AKPM'de esir değişimindeki arabulucu rolü için Türkiye'ye teşekkür etti

Benzer haberler

Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği "KN-12" envantere girdi

Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği "KN-12" envantere girdi

Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Tahıl sevkiyatı kapsamında 11 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Tahıl sevkiyatı kapsamında 11 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet