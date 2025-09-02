Dolar
Ekonomi

Türkiye'den 5 liman "en fazla konteyner elleçlenen 100 liman" listesinde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dünyanın en fazla konteyner elleçlenen limanları listesindeki Türk limanı sayısının Aliağa ile birlikte 5'e ulaştığını bildirdi.

Mertkan Oruç  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
Ankara

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, İngiltere merkezli denizcilik yayın organı Lloyd's List tarafından yayımlanan listedeki Türk limanlarına ilişkin bilgi verdi.

Geçen yıl yayımlanan listede 4 Türk limanının bulunduğunu belirten Uraloğlu, "2024 yılı konteyner elleçleme verilerine göre oluşturulan listeye Aliağa Limanı'nın da dahil olmasıyla Türk limanlarının sayısı 5'e yükseldi. Bu başarı, deniz ticaretindeki gücümüzü ve liman altyapımıza yaptığımız yatırımların karşılığını bir kez daha ortaya koydu." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Türkiye'nin dünya deniz ticaretindeki konumunu güçlendiren limanların sıralamasına da dikkati çekerek, bu yıl listede Ambarlı Limanı'nın 72, Kocaeli Limanı'nın 86, Tekirdağ Limanı'nın 94, Mersin Limanı'nın ise 98'inci sırada yer aldığını bildirdi.

Elleçlemelerin yüzde 84,1'i 5 limandan

Aliağa Limanı'nın bu yıl ilk defa 91'inci sıradan listeye adını yazdırdığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Denizcilik Genel Müdürlüğü'müzün verilerine göre 2024 yılında ülkemiz limanlarında toplam 13,5 milyon TEU konteyner elleçlendi. Söz konusu 5 liman 11,4 milyon TEU ile 2024'te ülkemizdeki toplam konteyner elleçlemesinin yüzde 84,1'ini gerçekleştirdi. Listeye ilk defa giren Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sahasındaki konteyner elleçleme hacmi de önemli ölçüde arttı. Aliağa Bölge Liman Başkanlığı'nda 2023'te yaklaşık 1,6 milyon TEU olan konteyner elleçleme miktarı geçen yıl yüzde 33,6 artışla yaklaşık 2,1 milyon TEU'ya ulaştı."

Benzer haberler

