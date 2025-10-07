Dolar
41.70
Euro
48.73
Altın
3,972.29
ETH/USDT
4,516.20
BTC/USDT
121,781.00
BIST 100
10,814.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunda yolcu rekoru kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunun 3 Ekim'de 40 bin 302 yolcuyla rekor kırdığını bildirdi.

Mertkan Oruç  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunda yolcu rekoru kırıldı

Ankara

Bakan Uraloğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın, 47,5 kilometre uzunluğuyla İstanbul'un en uzun metro hatlarından biri olduğuna dikkati çeken Uraloğlu,"3 Ekim'de 40 bin 302 yolcuyla, günlük ortalama yolcu rekoru kırıldı. İstanbul'un ulaşımını kolaylaştırmaya ve hız kazandırmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Vicdan gemisinden aktivist Baygın "soykırıma dur deyin" çağrısı yaptı
İçişleri Bakanlığından 52 il için "sarı", 4 il için de "turuncu" kodlu meteorolojik uyarı
Ankara'da bazı mahallelerde su kesintisi bir haftayı geçti
İstanbul'da avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırının detaylarına ulaşıldı
Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi başladı

Benzer haberler

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunda yolcu rekoru kırıldı

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunda yolcu rekoru kırıldı

Havacılık sektörü için çözüm geliştiren Türk öğrenciler dünya birincisi oldu

Türkiye'den Filistin'e uluslararası posta arenasında güçlü destek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet